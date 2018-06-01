Валерий Сорокин: «Либо Telegram закроют, либо «Ак Барс» — одно из двух»

Как глава совета директоров «Ак Барс» Банка рассказывал о коллекциях панического контента, а акционеры снова остались без дивидендов

Фото: Олег Тихонов

31 мая в Казани прошло годовое собрание акционеров «Ак Барс» Банка, на котором был избран новый состав совета директоров, а также решено, как распределить прибыль за 2017 год. Впрочем, все прошло без особых сюрпризов: в совете сменился только 1 из 12 членов, а акционеры в шестой раз согласились не получать дивиденды. После собрания глава совета директоров «Ак Барса» Валерий Сорокин рассказывал журналистам о коллекциях панического контента и гадал, кого скорее закроют — банк или Telegram. Подробности — в материале «Реального времени».

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По традиции и регламенту годовое собрание акционеров началось с перечисления достижений — председатель правления банка Зуфар Гараев рассказал о финансовых и операционных результатах работы в 2017 году.

За прошедший год собственный капитал «Ак Барса» увеличился на 7,8 млрд рублей и достиг 78,1 млрд. Активы сократились на 1,3%, до 436,4 млрд рублей, что, по словам Гараева, было связано в основном со сжатием кредитного портфеля. Портфель в свою очередь сократился из-за снижения процентных ставок в экономике, а также в связи с его частичной продажей. В результате чистые процентные доходы снизились более чем на 20% (с 10,97 млрд рублей по итогам 2016 года до 8,77 млрд в 2017-м).

Основную долю пассивов «Ак Барса» составляют средства организаций, объем которых за прошедший год вырос на 7,2%, до 346,02 млрд рублей. Привлеченные средства населения и индивидуальных предпринимателей увеличились на 1,85%, превысив 110,02 млрд рублей.

На фоне снижения маржинальности кредитования банк наращивает другие доходы. Так, комиссионная прибыль «Ак Барса» в прошлом году выросла на 16%. Развитие транзакционного бизнеса — одна из целей развития банка до 2021 года, сказал Гараев; поэтому доля транзакционных доходов со временем растет.

По традиции председатель правления банка Зуфар Гараев рассказал о финансовых и операционных результатах работы в 2017 году



По словам Гараева, прирост был и по другим сегментам бизнеса. К примеру, доля «Ак Барса» на рынке банковских гарантий по 44-ФЗ на конец прошлого года превысила 40% (объем — 73 млрд рублей). Кроме того, в банке на сегодняшний день сконцентрировано 28% от общего кредитного портфеля малого и среднего бизнеса республики.

В апреле, напомнил предправления, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг ruA- со стабильным прогнозом, что открывает «Ак Барсу» доступ к работе с пенсионными накоплениями граждан. А после запуска новой мобильной платформы число активных пользователей банковского приложения возросло на 43%.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который взял слово ближе к концу собрания, тоже начал с перечисления заслуг, но довольно скоро перешел к напутствиям: «Уже сегодня было сказано — бизнес растет. Но надо расти еще более серьезно, рентабельность у нас пока не соответствует общероссийским показателям». Также он призвал банк «в сегодняшних условиях макроэкономических ограничений» уделять больше внимания связям со странами Евразийского экономического сообщества (помимо России, туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) и СНГ.

Так, торговый оборот между Татарстаном и Белоруссией в 2017 году достиг $31 млрд — соответственно, сказал Минниханов, следует выстраивать работу с белорусскими банками и компаниями. Это равно касается и компаний из Казахстана и Узбекистана.

Главная задача банка — развитие реального сектора экономики, продолжал Минниханов. Поэтому необходимо работать не только с крупными клиентами, но со всей цепочкой поставщиков, в том числе с резидентами различных промышленных зон.

Главная задача банка — развитие реального сектора экономики, подчеркнул Минниханов



Уже после общего собрания по поводу сотрудничества с зарубежными партнерами высказался и Гараев. Он уточнил, что сегодня объем контрактов с белорусскими банками равен примерно 80 млн евро: «Мы настроены на увеличение этих объемов».

6 лет без дивидендов

Без сюрпризов на собрании был решен вопрос по дивидендам: как и ожидалось, акционеры в очередной раз поддержали рекомендацию совета директоров их не выплачивать. В последний раз «Ак Барс» начислял дивиденды в 2012 году — тогда он заплатил в общей сложности 183,72 млн рублей (0,6511% от номинальной стоимости обыкновенной акции). С тех пор шесть раз подряд акционеры соглашались с предложением оставить их без выплат.

При этом в последние 2 года банк получал прибыль. В 2017 году она составила 796,59 млн рублей (а по МСФО — 7,28 млрд рублей). Правда, суммарная прибыль 2016—2017 годов все же не покрывает рекордного убытка 2015 года (свыше 9,2 млрд рублей).

На вчерашнем собрании было решено направить 5% прошлогодней прибыли на формирование резервного фонда, а оставшуюся часть — оставить нераспределенной.

Серьезных изменений не произошло и в совете директоров. В его новый состав не вошел Игорь Аванесян, который избирался в совет с 2002 года. Вместо него место в новом совете директоров получил шотландец Уилльям Грегор Моват — соучредитель и финансовый директор Nooli group. В апреле Моват был избран также в состав совета директоров «Магнита».

«Еще пару раз в течение года нас будут закрывать»

«Это правила хорошего тона, что ли, — сообщить, что мы закрываемся», — шутил глава совета директоров «Ак Барса» Валерий Сорокин во время общения с журналистами. Так он ответил на просьбу прокомментировать появляющиеся время от времени сообщения о проблемах в банке. Точно так же, как и год назад, он рассказал, что коллекционирует панический контент из соцсетей: «Мы стали собирать сообщения. Я их берегу, потом, лет через несколько хочу использовать».

В совете директоров серьезных изменений не произошло



По словам Сорокина, в последний раз подобное сообщение о грядущем крахе банка он видел в марте — «[в сообщении] точная дата ликвидации была». «Думаю, что еще пару раз в течение года нас будут закрывать. Или в соцсетях, или в Telegram. Посмотрим: либо Telegram закроют, либо нас закроют — одно из двух», — сказал Сорокин.

Гараев, отвечая на вопрос о планах по прибыли в 2018 году, сперва сказал лишь, что пока банк идет с опережением ориентира. Осторожность председателя правления объяснил Сорокин: «Понятно, что он боится озвучить цифру. Его работа завязана на эту цифру, и если вдруг он ее озвучит, а она не состоится, то все будут знать, что Зуфар Фанилович не выполнил».

После этого Гараев заявил, что считает реальной планку в 2,5 млрд рублей — ее можно достичь за счет роста комиссионных доходов и доходов по ценным бумагам. В целом, добавил он, банк исходит из того, что объем комиссионных доходов должен полностью покрывать все накладные расходы: «Это очень хороший показатель. Есть несколько банков, которые этого достигли, и мы себе ставим только такую задачу».

1 / 37 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов