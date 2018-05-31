«АК БАРС» Банк не выплатит дивиденды за 2017 год

«АК БАРС» Банк отказался от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год, как ранее и рекомендовал его совет директоров. Такое решение 31 мая было утверждено на общем годовом собрании акционеров.

Дивиденды не будут выплачиваться, несмотря на то, что в 2017 году банк получил прибыль по РСБУ в размере 796,59 млн рублей (по МСФО — 7,28 млрд рублей). При этом 5% прибыли 2017 года решено направить на формирование резервного фонда, остальную часть оставить нераспределенной, передает корреспондент «Реального времени».



Стоит отметить, что от выплат акционерам «АК БАРС» отказывается несколько лет подряд. В 2013—2016 годах дивиденды также не начислялись. В 2015 году банк получил 9,16 млрд рублей убытка, с тех пор свой свободный денежный поток банк направляет на его погашение.

Ранее «Реальное время» писало, что «Ак Барс Холдинг» направит на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли, а «Казанькомпрессормаш» отказался от выплаты дивидендов. Подробнее читайте в нашем материале.