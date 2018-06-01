Праздник начался: «Фонд Хайруллина» поздравил 400 ребят с Днем защиты детей

На день раньше начали отмечать «профессиональный» праздник маленькие татарстанцы

Фото: Максим Платонов

Каждый год 1 июня Благотворительный «Фонд Хайруллина» дарит праздник детям из районов Татарстана. В этот раз традициям не изменили, но из-за особой обстановки в Казани, связанной с предстоящим чемпионатом мира по футболу, торжество провели на один день раньше. В Казань приехали 250 воспитанников детских домов из 10 районов Татарстана, еще столько же ребят, которые по состоянию здоровья не смогли посетить столицу Татарстана получили подарки у себя дома.

31 мая Благотворительный «Фонд Хайруллина» организовал большой праздник для 250 ребят из 10 районов Нижнекамского избирательного округа. На празднование Международного дня защиты детей в Казань приехали воспитанники детских домов и приютов Алексеевского, Алькеевского, Зеленодольского районов, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных и малоимущих семей Заинского, Чистопольского, Новошешминского, Спасского районов, дети с ограниченными возможностями здоровья из Нижнекамского района.

Еще 150 сирот и детей c ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности выехать в Казань, получили сладкие и памятные подарки от депутата Айрата Хайруллина у себя дома. По очень уважительной причине не приехали в Казань в этому году воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш». У них в этот день генеральная репетиция юбилейного торжества — 1 июня социальному учреждению исполнится 20 лет. В связи с этим сладкие и памятные подарки от депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина будут вручены детям на этом мероприятии.

В этом году веселый и яркий праздник провели на день раньше.

— Когда мы получили предупреждение о введенном в связи с чемпионатом мира по футболу с 1 июня до 17 июля ограничении на въезд в Казань, сразу подумали, что лишать детей привычного праздника будет очень неправильно. Организация поездки в Казань с посещением кукольного театра в этот день стала доброй традицией Благотворительного «Фонда Хайруллина». Мы не могли обмануть ожидания детей, которые готовились к этому событию весь год. Поэтому праздник решили провести накануне, — рассказал депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин.

В Казань ребят привезли на комфортабельных автобусах, в 12.00 их ждали в ресторане «Гранд Отель Казань». После вкусного обеда детишки в сопровождении воспитателей отправились по улице Петербургской в сторону театра кукол «Экият».

Пешая прогулка порадовала маленьких гостей Казани — по дороге много достопримечательностей, возле которых все смогли сделать фотографии на память.

В фойе театра ребят ждали герои сказок и праздничное шоу. Ребята отгадывали загадки, пели песни, водили хороводы, а после этого отправились в зрительный зал на просмотр спектакля «Кот в сапогах». Это премьера и подопечные «Фонда Хайруллина» стали первыми зрителями истории о похождениях смелого и находчивого кота в исполнении актеров театра кукол «Экият».

На этом сюрпризы не закончились — после спектакля детей ждало вручение подарков от благотворительного фонда.

Фонд сотрудничает с театром кукол уже 10-й год — ежегодно в День защиты детей весь зал, рассчитанный на 250 зрительских мест, отдается подопечным фонда.



А вообще Благотворительный «Фонд Хайруллина» уже 15-й год помогает социально незащищенным людям, проводит масштабные ежегодные акции: «День защиты детей», «Помоги собраться в школу», «Свеча памяти», декаду инвалидов, День пожилых. На их организацию основатель фонда депутат ГД Айрат Хайруллин выделяет личные средства.

Партнерский материал



