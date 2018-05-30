Как на ТАИФ-НК повышают надежность энергоснабжения

Фото: Олег Тихонов

По объему потребления энергоресурсов ТАИФ-НК входит в первую тройку нижнекамских предприятий. Поэтому одна из основных задач, которые ставит перед собой компания, — повышение надежности энергоснабжения. Какие программы работают сейчас и что делают на предприятии в целях экономии энергоресурсов — в материале «Реального времени».

Реализация программ по надежности энергоснабжения

ОАО «ТАИФ-НК» является динамично развивающимся предприятием с годовым потреблением энергоресурсов на сумму более 9 млрд рублей. В 2018 году компания приступила к реализации годовой программы повышения надежности электроснабжения, затраты на реализацию которой составляют порядка 50 млн рублей.

В планах — замена щитов станций управления электрооборудованием технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе. Щиты были установлены еще в 70-х годах и сейчас найти запчасти для их ремонта становится все сложнее. Поэтому было принято решение в этом году на месте старых щитов установить новое высоконадежное оборудование.

Кроме этого, на действующих производствах ТАИФ-НК планируют заменить устройство компенсации реактивной мощности и установить источник бесперебойного питания вспомогательных систем компрессора ГК-301, также на источниках бесперебойного питания обновят аккумуляторные батареи.

— Как правило, мы принимаем программы на долгосрочный период. В прошлом году мы завершили работы по строительству нового объекта — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Рост потребляемой электрической мощности ОАО «ТАИФ-НК» за текущий год составит около 80 МВт и в 2018 году достигнет уровня 117 МВт. Действующая программа повышения надежности электроснабжения принята на один год, затем мы обязательно будем разрабатывать и реализовывать следующую, — рассказывает главный энергетик ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев.

В настоящий момент на ТАИФ-НК идет активная цифровизация энергетического сектора. О переходе на цифровую экономику объявил президент Российской Федерации Владимир Путин, этот курс поддержал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Поэтому в нефтеперерабатывающей компании сейчас внедряют интеллектуальные системы, которые обеспечивают бесперебойную работу предприятия и при этом экономят энергоресурсы.

С 2012 по 2016 год на ТАИФ-НК действовала долгосрочная программа по повышению надежности энергоснабжения. В ее рамках было реализовано 11 мероприятий на сумму порядка 140 млн рублей. За время действия программы на НПЗ модернизировали распределительные устройства 6 кВ, произвели замену выкатных элементов высоковольтных ячеек типа комплектных распределительных устройств с масляными выключателями на вакуумные и элегазовые выключатели с заменой релейной защиты на микропроцессорную, обновили источники бесперебойного питания, установили быстродействующие автоматические включения резерва.

— Выполненные мероприятия позволяют обеспечить надежное электроснабжение, избежать перерывов электроснабжения, значительно снизить количество нарушений технологических режимов, связанных с посадками напряжения, — объяснил главный энергетик ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев.

Снижение потребления предприятием энергоресурсов — одна из основных задач, которые ставит перед коллективом генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Чтобы уменьшить объемы использования электроэнергии на предприятии, с 2007 по 2010 годы действовала «Программа энергосбережения», состоящая из 23 мероприятий на сумму около 19 млн рублей. Благодаря этому потребление энергоресурсов было снижено на 29 млн рублей. В программе, принятой на период до 2017 года, были предусмотрены значительные траты, благодаря которым потребление энергоресурсов снизится на 71 млн рублей в год.

Обновление сетей водоснабжения и локальных биологических очистных сооружений

Чтобы снизить потребление водоснабжения на заводе бензинов и нефтеперерабатывающем заводе, до 2019 года действуют долгосрочные программы по замене сетей: производится замена изношенных трубопроводов на полиэтиленовые, которые позволят избежать утечек и имеют срок эксплуатации минимум 50 лет.

— В 2015 году на НПЗ мы провели замену каплеуловителей, что позволило уменьшить унос воды в систему оборотного водоснабжения. Соответственно, мы уменьшили и подпитку. Также мы проводим ремонт трубопроводных утечек в течение первых суток обнаружения, — продолжил Рамиль Давлиев.

Снизить потребление воды позволила и масштабная реконструкция локальных биологических очистных сооружений. Летом 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе запустили обновленные локальные биологические очистные сооружения, которые удаляют до 99,99% нефтепродуктов и других загрязнителей промышленных сточных вод, поступающих с площадок действующих производств компании. В результате масштабной реконструкции цеха локальной биологической очистки промышленных сточных вод снизилось негативное воздействие на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла — уменьшилось потребление воды на 70%, сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Водооборот теперь работает по замкнутому циклу, и очищенная вода на предприятии используется повторно.

Летом 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе запустили обновленные локальные биологические очистные сооружения. Фото Олега Тихонова



Уменьшение использования тепловой энергии и природного газа

На ТАИФ-НК придерживаются курса на снижение потребления природного газа, который используется в качестве топлива для нагрева продуктов:

— Мы стремимся к уменьшению потребления природного газа в качестве топлива и сырья, у нас уделяется повышенное внимание снижению издержек, нерационального использования энергоресурсов и их потерь. Для нагрева продуктов широко применяется вторичное тепло, поэтому используется подогрев продуктов вторичным теплом, дальше нам потребуется меньше тепла для подогрева в печах, — рассказал главный энергетик ОАО «ТАИФ-НК» Рамиль Давлиев.

Также на предприятии уделяют особое внимание работе по уменьшению объема потребления тепловой энергии. Благодаря оптимизации за несколько лет на ТАИФ-НК снизился объем потребления тепловой энергии со стороны на 2%. В целом благодаря проведенной работе на ТАИФ-НК не было ни одной аварии, связанной с прекращением подачи энергоресурсов.

Отсутствие аварий и снижение энергопотребления говорят об успешной реализации на ТАИФ-НК программ в сфере сбережения и энергонадежности. Благодаря курсу, заданному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поддержанному президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в России и Татарстане идет активная цифровизация энергетического сектора. Курирование этого вопроса возложили на новое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданное в новом правительстве Российской Федерации во главе с Константиным Носковым. ТАИФ-НК — в числе компаний, которая одна из первых начала активную цифровизацию энергетического сектора и выделяет на это внушительные средства. Благодаря этому обеспечена бесперебойная работа заводов и значительно снижена экологическая нагрузка на окружающую среду. За годы работы ТАИФ-НК зарекомендовал себя как экологически ответственное предприятие, поэтому компания и дальше будет отдавать предпочтение самым современным технологиям, чтобы снизить потребление энергоресурсов и повысить надежность энергоснабжения.