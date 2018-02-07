Путинские подарки для Татарстана: кто имеет шанс получить налоговую индульгенцию

КАМАЗ, «Данафлекс» и «Кастамону» в числе претендентов на СПИК 2.0

Татарстанские бизнес-группы замерли в ожидании специальных инвестиционных контрактов, о которых говорил Рустам Минниханов с Владимиром Путиным во время последнего визита главы государства в Казань. Ожидается, что уже весной этого года будут приняты долгожданные поправки о предоставлении максимально льготного налогового режима под СПИК, после чего Минэкономики РТ зафрахтует под него 10 отобранных инвестпроектов на баснословные 100 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», заявки на заключение соглашения с государством готовят те, кто уже был им обласкан, — это казанская «Данафлекс», турецкая «Кастамону», для которых уготована площадка третьей очереди «Алабуга-3».

Без льгот инвестора не зовут в гости



В конце прошлой недели стало известно, как глава государства Владимир Путин отреагировал на просьбу президента РТ Рустама Минниханова ускорить прохождение беспрецедентного для отечественной налоговой системы законопроекта, обещающего новый приток инвестиций в региональную экономику. Напомним, что во время приезда Путина в Казань глава республики на личной аудиенции с ним прямо сказал, что сейчас необходимы особые стимулирующие меры для «больших и крупных проектов». С этим не поспоришь, ведь с начала 2014 года объем инвестиций в Татарстан, как и в другие регионы, продолжает спадать в среднем на 3—5% в год. И лишь козырные Набережные Челны с фактически безналоговым режимом ТОСЭР убедительно доказывают, что без льгот инвестора в гости не ждут.

На встрече с Путиным президент РТ подробно описал, какой сладкий пряник здесь приготовили. «Мы отработали с федеральными структурами, особенно с Минфином, вариант СПИК 2.0 — специнвестконтракт, который позволяет реализовывать большие проекты», — поделился «секретами» Рустам Минниханов. По его словам, обновленная версия СПИК заметно расширяет сферу применения налоговых льгот при инвестировании. Если прежде они касались только промышленности, то теперь их можно получить, придя с большими деньгами в связь, сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры, космос, переработку полезных ископаемых и цифровые технологии (всего шесть отраслей). Особое внимание президент РТ акцентировал на том, что этот «вкусный» законопроект нужно принять как можно раньше. «На уровне Минфина он прошел согласование, сейчас находится в правительстве, нужно на весенней сессии его принять», — попросил он. Как оказалось, буквально через две недели президент РФ созвал президиум Госсовета РФ по вопросам развития промышленного потенциала в Ростове-на-Дону, где министр финансов РФ Антон Силуанов внятно рассказал, что такое СПИК 2.0 и с чем его едят.

Специнвестконтракт 2.0 охватывает расширенный перечень отраслей, пояснил Силуанов. Фото Максима Платонова

Антон Силуанов: СПИК «разговорится» к весне

«Мы сейчас подготовили новый формат этого инструмента — специнвестконтракт, который охватывает расширенный перечень отраслей», — сообщил он. По словам главы Минфина, инвесторы получат огромный пакет преференций, среди которых не только обнуление налога на прибыль, механизм возвратного реинвестирования налогов в строительство инфраструктуры, но и гарантия государства сохранять комфортный режим ведения бизнеса в течение всего срока действия СПИК. Максимально возможный срок — 10 лет.

«Инвесторам предоставляются такие условия, как стабильность налоговой базы, льготы по тем инвестициям, которые направляют инвесторов в инфраструктуру, по сути дела, эти льготы мы будем возвращать инвесторам за счет дополнительных налогов, которые будут получены с этого проекта», — пояснил он.

Дополнительным бонусом станет придание инвесторам статуса единственного поставщика при госзакупках, то есть они получит эксклюзивное право продавать свою продукцию государству без конкурса. «Мы также при госзакупках будем учитывать приоритет той продукции, которая будет производиться в рамках этого специнвестконтракта. По сути дела, это контракт между государством и инвестором по инвестированию и, соответственно, по гарантированию стабильных условий и по дальнейшей реализации той продукции, которая будет производиться в результате этих инвестиций», — рассказал он. В заключение он пообещал «всячески стимулировать, с тем чтобы он (законопроект, — прим. ред.) был принят на весенней сессии работы парламента».

Инвестора нельзя «грузить» больше, чем на 7%

При существующем налоговом режиме частные инвесторы избегают больших и рисковых проектов, поэтому нужна перестройка инвестиционных механизмов, соглашаются в Минфине РФ с идеями Татарстана. По данным ведомства, с каждого вложенного рубля в модернизацию производства инвестору сразу нужно заплатить 20% в виде налогов в казну, тогда как в Европе более щадящая налоговая нагрузка — не больше 7%. Собственно говоря, к этому показателю хотят приблизить частного инвестора при подписании с ним СПИК 2.0.

«Для ускорения реализации промышленных проектов с привлечением частных инвестиций Минфином совместно с Минпромом подготовлен пакет нормативно-правовых актов, в том числе проект Федерального закона «О специальных инвестиционных контрактах и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Использование обновленного механизма СПИК позволит формировать ежегодно проектов объемом не менее 5 трлн рублей, в том числе не менее 1 трлн рублей частных инвестиций», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минфина РФ.

Среди тех, кто претендует на подписание СПИК, — казанская компания «Данафлекс». Фото danaflex.info



Впрочем, совсем заоблачных инвестиций в Татарстане не ждут, подходя к формату СПИК 2.0 более реалистично. «Во-первых, входной порог для получения СПИК 2.0 должен быть не меньше 1 млрд рублей, то есть это только собственные средства инвестора. А значит, максимальная емкость проекта с учетом привлеченных банковских кредитов не будет больше 10 млрд рублей», — объяснил «Реальному времени» заместитель министра экономики РТ Булат Хазиахметов, участвовавший в разработке законопроекта. А подобных проектов не может быть много — их единицы. По его словам, в Татарстане отобрано 10 крупных инвестпроектов, которые теоретически должны будут генерировать 100 млрд рублей. «Достаточно сказать, что один лишь проект по строительству этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима» обойдется в 40 млрд рублей», — отметил замминистра.

Среди тех, кто претендует на подписание СПИК, — казанская компания «Данафлекс» с проектом запуска новой упаковочной пленки, турецкий производитель напольных покрытий компания «Кастамону». Президент «Данафлекса» Айрат Баширов подтвердил факт подготовки соглашения, но отказался от комментариев. «Еще не принято, нечего комментировать», — расстроен он. «Кастамону» на запрос не ответило.

Что получат взамен частные инвесторы? По словам Булата Хазиахметова, компании-подписанты СПИК полностью будут освобождены от уплаты налога на прибыль как в федеральный, так и республиканский бюджет на весь период действия спецконтракта. Кроме того, республиканский бюджет вернет им налоги, уплаченные при строительстве промышленного сооружения. Назвать оценочную величину выпадающих доходов он затруднился, ссылаясь на то, что расчеты еще не проводились. При этом, добавил замминистра, параллельно с федеральным СПИК 2.0 продолжат действовать региональные СПИК, которые были введены Госсоветом РТ год назад. «Сейчас на стадии подписании находится соглашение с КАМАЗом, которому обнуляется налог на прибыль до 2025 года, а налог на имущество будут уплачиваться по льготной ставке 0,1% (при нынешней в 2,2%)», — пояснил Хазиахметов.

Скорее всего, большинство подписантов СПИК разместятся на территории «Алабуга-3», но не подпадут под налоговый режим ОЭЗ. «СПИК не может быть применен для резидентов особых экономических зон. Но некоторые меры поддержки, предусмотренные СПИКом, совпадают с таковыми в ОЭЗ, к примеру, льгота по налогу на прибыль», — сообщил директор Департамента по корпоративным вопросам АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Михаил Миронов.

По его словам, специалисты ОЭЗ ППТ «Алабуга» были привлечены Минфином РФ к разработке СПИК 2.0, так как они обладают значительным опытом и серьезными компетенциями в сфере привлечения инвестиций и реализации крупных инвестиционных проектов. «В частности, нами был составлен список из 10 крупных инвестпроектов, которые в перспективе могут быть реализованы в Татарстане, проведен анализ требований инвесторов и в соответствии с ними были предложены соответствующие льготы. В числе пожеланий инвесторов — сокращение доли собственных средств в проекте и увеличение доли заемных средств, сокращение требований к залогу. На основании этого анализа во многом и формировался СПИК 2.0», — рассказал он.

«Главное достижение СПИК — это обязанность государства компенсировать инвестору ухудшение экономического положения», — считает Артур Николаев. Фото Максима Платонова

Государство обязалось компенсировать потери



«Главное достижение СПИК — это обязанность государства компенсировать инвестору ухудшение экономического положения, — считает заместитель главы Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. — В соглашении СПИК будет прямо прописан этот пункт, и если региональные власти его не выполнят, то придется отвечать по своим обязательствам».

Как подметил глава консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин, «механизм СПИК на федеральном был введен летом 2015 года законом «О промышленной политике» и специальным постановлением правительства РФ». А теперь его хотят интегрировать в налоговое законодательство. Это уже более твердые гарантии для инвестора, нежели акт, который всегда можно отменить. «С такими законодательными гарантиями можно отправляться в длительный инвестиционный хадж. Если прежде инвестор обязывался вложить в проект не менее 750 млн рублей, то теперь порог повышен до 1 млрд рублей. А если говорить об обязанности государства возмещать потери, можно сказать, что судебных прецедентов еще не было. Хотя помнится, шведский инвестор «Икеа» негодовал, что ему предоставили неверные данные о покупательском трафике в Казани, но дальше слов дело не пошло», — говорит Маслехин.