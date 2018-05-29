«После внедрения блокчейна МФЦ станут вчерашним днем, пропадут ЗАГСы, будет не нужен Роскомстат»

Блокчейн — нашумевшая во всем мире технология, внедрение которой в бизнес-процессы и госуправление может кардинально изменить их работу. Однако пока данная технология во многом остается пилотной, поскольку с ней связано множество нерешенных вопросов. Есть ли смысл в национальном регулировании блокчейна? Почему первые российские законопроекты в этой сфере заставили задуматься бизнесменов и разработчиков об отъезде из страны? Почему новые «Гуглы» и «Фейсбуки» создаются россиянами в Калифорнии, а не в России? Могут ли криптовалюты помочь нашей стране справиться с санкциями? На эти вопросы постарались ответить участники панельной сессии «Новейшая история блокчейна: как меняются госуправление и бизнес», прошедшей в рамках ПМЭФ, на которой присутствовал и корреспондент «Реального времени».

«Благодаря блокчейну Орешкину будет гораздо сложнее отчитываться по экономическим плюсам и минусам»



Лейтмотивом прошедшей сессии стало государственное регулирование блокчейна: большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что отсутствие законодательства существенно тормозит развитие цифровизации, однако появление необходимой регуляторики серьезно осложняется рядом проблем.

— Что касается особенностей данного законодательства, дело в том, что его просто нет ни у одной страны, поэтому неоткуда брать и учиться. Вопрос также в том, что оно не «субъектовое» — это законодательство сразу становится международным. Эта технология будет применяться во всем мире, соответственно, надо сразу договориться о терминологии, но сегодня международная политика мешает нашим законодательным связям договориться хотя бы о терминах на уровне руководителей, — озвучил свою позицию председатель комитета ГД РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. — Поверьте, сегодня это самое главное, чтобы начать базовую работу над законом. Тем не менее в планах у Госдумы до конца 2018 года принять законы, касающиеся робототехники, беспилотного транспорта, а также использования технологии блокчейн в государственных органах и криптовалютах.

По мнению члена наблюдательного совета Ethereum Foundation Владислава Мартынова, даже если необходимый закон появится, этого все равно не будет достаточно для того, чтобы технология блокчейн имела широкое проникновение. Причина в том, что речь здесь идет о глобальном бизнесе, которому нужны международные универсальные правила.



По мнению Владислава Мартынова, даже если необходимый закон появится, этого все равно не будет достаточно для того, чтобы технология блокчейн имела широкое проникновение



— Другая история — это технологические проблемы: вопросы скорости и масштабируемости. С моей точки зрения, технологические проблемы решатся быстрее и решить их будет проще, потому что уже сейчас есть много наработок. Думаю, нас отделяет год — полора от того момента, когда значительно увеличится скорость и масштабируемость различных блокчейн-платформ, а вот с законодательством процесс идет намного медленнее и сложнее не только в России, но и в других странах. Как только два этих момента будут решены, тот критический объем различных приложений, которые сегодня находятся в пилотах, найдут свою яркую реализацию. Если мы не решим два этих вопроса, то в отрасли не будет никакого прорыва, — высказался Мартынов.



С точки зрения использования в госуправлении, блокчейн открывает возможности для хранения огромного количества данных, упрощения взаимодействия между гражданином и властью, а также сокращения чиновничьего аппарата. По словам Сергея Жигарева, после внедрения новой технологии, МФЦ станут вчерашним днем, пропадет система ЗАГСов, будет не нужен Роскомстат: «Орешкину будет гораздо сложнее отчитываться по экономическим плюсам и минусам». Системы станут прозрачными, а чиновникам будет легче принимать решения относительно эффективности госпрограмм.

— Но я хотел бы еще раз сказать в чем сложность: мы можем создать свое законодательство, где определим, что такое блокчейн, но в соседней стране блокчейн определят совершенно иначе из-за чего законодательства разойдутся. А эти технологии не имеют границ — вся сложность в их регулировании, — выступил Жигарев. — Мы уже попытались отключить Telegram, и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки ничего это не вызвало. Добавили еще подписчиков Дурову. Идея была замечательная, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения. Сегодня эти технологии надо принимать. С точки зрения законодательства, мы не зарегулируем и будем давить — мы наоборот привлечем инвесторов.

«Криптовалюта — высокорискованный инструмент, но это не значит, что ее надо запретить»



Также представителя Госдумы попросили оценить готовность России зарегулировать применение блокчейна в «крипте». Сначала господин Жигарев высказался о криптовалютах довольно прохладно: во-первых, они «нарушили монополию государства на выпуск денег», а во-вторых, они «не обеспечены ничем, кроме спроса и инвесторов, которые в них вложились». Однако следом спикер внезапно заявил, что «крипта» может помочь России справиться с одной проблемой, вызванной наложенными санкциями.

— Появление национальной криптовалюты или криптовалюты, которая использовалась бы при расчетах с нашими партнерами (в том числе с теми, на кого сегодня собираются накладывать финансовые ограничения), упростило бы нам процесс расчетов и дало бы нам возможность уйти от доллара, выстраивая собственную финансовую систему. Плюс ко всему, существует опасность, о которой все постоянно говорят: «А вдруг завтра отключат SWIFT, и как мы вообще будем жить после этого?». Но надо действовать аккуратно: первое государство, которое это признает и начнет использовать, первым получит как положительный эффект, так и отрицательный, — считает Сергей Жигарев.



«Хотите рисковать, как частное лицо — рискуйте, вам этого никто не запретит, но говорить о том, что потом государство должно гарантировать вам возврат денег при использовании частных криптовалют — это разговор не очень серьезный», — высказалась Скоробогатова



Внимательно выслушав выступление представителя Госдумы, к обсуждению подключилась первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.



— Криптовалюта — высокорискованный инструмент. В ней есть элементы хайпа, 80—90% ICO, к сожалению, связаны с мошенническими операциями, но это не значит, что надо запретить. Это значит, что пока в этом поле больше вопросов, чем ответов. С точки зрения венчурных компаний — это их бизнес, но с точки зрения обычного потребителя, нужно четко понимать, что есть огромный шанс проиграть. Хотите рисковать, как частное лицо — рискуйте, вам этого никто не запретит, но говорить о том, что потом государство должно гарантировать вам возврат денег при использовании частных криптовалют — это разговор не очень серьезный, — высказалась Скоробогатова.

«Представители комьюнити посмотрели на ситуацию с Telegram, мобильно собрали вещи и вернулись за границу»

Еще один важный вопрос, поднятый на сессии, касался того, почему новые «Гуглы», «Фейсбуки» и «Амазоны» создаются россиянами в Калифорнии, но не в России. Как оказалось, в большей степени все снова упирается в законодательство.

— У нас очень много талантливых разработчиков не только в технологии блокчейн. В то же время, не секрет, что 60—70% разработчиков в глобальном блокчейн-комьюнити — русскоговорящие. У нас потрясающие технические университеты, еще сохранилась советская математическая школа, мы выпускаем высококвалифицированных специалистов. Потенциал действительно есть, однако есть большое «но», — включился в дискуссию Владислав Мартынов.

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо поменять отношение к предпринимателю в области высоких технологий и, вообще, к талантливому математику-программисту в российском обществе: «Пока отношение к ним, как к странным, чудаковатым гениям, а мы должны относиться к этому, как к национальному достоянию». Вторая проблема — это законодательство.

— Могу привести в пример ситуацию с Telegram: среди комьюнити эта история создала действительно большой негатив. Они посмотрели и подумали: «Ну что за фигня? Как-то это все странно». И эти люди очень мобильно собрали вещи и вернулись за границу. Или, например, люди из комьюнити прочитали первые пару законопроектов о регулировании криптоактивов, которые вышли где-то полгода назад, и тоже были, мягко говоря, удивлены. Эти люди мобильны, динамичны и не очень терпеливы, так что нам надо двигаться быстрее и с законодательством, и с трансформацией общественного мнения — тогда мы сможем реализовать имеющуюся у нас сейчас возможность, — высказался Мартынов.

Обращаясь к представителям ЦБ и Госдумы, Припачкин заявил: «Мы хотим здесь работать, мы хотим остаться здесь, в нашей стране, и использовать тот потенциал, который есть. У нас безумное количество проектов. А мы пытаемся натянуть блокчейн на аналоговую экономику». Фото racib.com



«Вы запутаетесь в законодательстве, а мы будем жить в другом мире — просто утечем, как вода сквозь пальцы»

Жирную черту под непростой дискуссией провел президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. Глава РАКИБ выступил с эмоциональной речью, в которой высказал все, что он и его коллеги думают об инициативах Госдумы и позиции Центробанка.

— Три дня форума убедили меня в абсолютном непонимании тех проблем, которые происходят в мире, у большинства участников. В понятии «цифровая экономика» смешалось две истории: во-первых, внедрение цифровых технологий в существующую аналоговую экономику. Все попытки говорить сейчас о блокчейне, который как технология внедряется в аналоговую экономику с целью оптимизации каких-то процессов, — это одна история. Заниматься этим надо, но смысл блокчейна вообще в совершенно другом — смысл блокчейна в той цифровой экономике, где появились новые сущности, новые активы. Ваши попытки натянуть блокчейн на существующую производственную базу, конечно, могут быть успешными — выбор за людьми. А вот как связать новый цифровой профиль, цифровые активы и новые цифровые сущности — это совершенно новая задача, — начал Припачкин.

По его мнению, недостаточно говорить о законодательстве — надо понимать, для чего оно нужно. Помимо этого, существующие законопроекты, которые были приняты в первом чтении, не устраивают индустрию и не устроят ее никогда.

— Когда вы, как законодатель закладываете, что человек должен отдать свой персональный ключ от кошелька какому-то там уполномоченному оператору, то можно сразу закрыть тему — никто этим пользоваться не будет. Когда вы говорите о том, что майнинг — это предпринимательская процедура, никто этим заниматься не будет. Майнинг — это вычислительная схема, в результате которой рождается определенное количество кодов. Можно говорить только введении налогообложения в тот момент, когда эти коды переходят в фиатные деньги. Весь мир борется за то, чтобы правильно определить точку налогообложения перехода крипты в фиат, и тот, кто это сделает, тот и выиграет. И никакого международного сотрудничества здесь не будет, и никто ни с кем не будет договариваться. Выиграет тот, кто первым приземлит у себя эту точку, кто сделает такое законодательство, которому поверят люди и придут к нему, — высказался спикер.

Обращаясь к представителям ЦБ и Госдумы, Припачкин заявил: «Мы хотим здесь работать, мы хотим остаться здесь, в нашей стране, и использовать тот потенциал, который есть. У нас безумное количество проектов. А мы пытаемся натянуть блокчейн на аналоговую экономику».

— Ничего не выйдет, коллеги. Вы запутаетесь в законодательстве, будете пытаться сделать его таким, чтобы не изменять существующую парадигму, а мы будем жить в другом мире — мы просто утечем, как вода сквозь пальцы. А это та экономика, которая могла бы поднять Россию сейчас. У меня массовая просьба от лица индустрии: давайте вместе подумаем, чтобы второе чтение этих законов привело к цифровой экономике, а не к аналоговой экономике с цифровыми технологиями, — резюмировал президент РАКИБ.

«Для меня сегодня важнее практическое применение в сфере предоставления гражданских услуг, в свете того, чтобы к этим людям пришла работа, образование. Это самое важное, что я вижу сегодня в блокчейне», — поставил точку в дискуссии Сергей Жигарев



«Где-нибудь в Амурской области сидят ребята и им сегодня эта наша трансформация экономики...»

Сессия не могла завершиться на пламенной речи Юрия Припачкина, оставив без ответа его оппонентов. Первой решила высказаться Ольга Скоробогатова.

— Вы правы в том, что никакая цифра, никакой блокчейн, никакие облачные технологии в действующие процессы не впишутся, и не надо этого делать. Даже когда мы говорим о госреестре или закладных, речь идет не о том, чтобы каким-то образом положить существующий процесс на блокчейн, а о том, чтобы изменить процесс так, чтобы эта технология действительно имела смысл в ее применении, — заявила представитель ЦБ. — На мой взгляд, самое главное — найти правду, которая кроется в середине, а не оставаться по двум разным сторонам при своем мнении. Надо найти тот баланс, который будет работать на всех.

Отвечать за законопроекты, упомянутые Припачкиным, пришлось Сергею Жигареву. Он успокоил главу РАКИБ тем, что ко второму чтению должны поступить поправки, способные изменить закон, а также предложил ему поучаствовать в разработке регуляторики: «В первом чтении принята концепция, поэтому охать и ахать о том, какая она плохая, и говорить, что мы все из-за этого разъедемся — об этом речи быть не может. Придите и доказывайте свою правоту, приходите со своими идеями и инициативами на площадку Госдумы».

— Вообще, в моем понимании, что бы мы не говорили, цифровая экономика — это непрерывное приложение к реально существующей экономике. Я понимаю, что блокчейн может быть использован очень широко, что он родит какой-то бизнес, но я сейчас сижу и понимаю: где-нибудь в Амурской области сидят ребята, куда еще не дошел интернет, и им сегодня эта наша трансформация экономики… Их сегодня больше интересуют те процессы, которые мы можем с помощью блокчейна оптимизировать и принести им прямо завтра, чтобы им не надо было ехать на почту за 20 километров и так далее. Для меня сегодня важнее практическое применение в сфере предоставления гражданских услуг, в свете того, чтобы к этим людям пришла работа, образование. Это самое важное, что я вижу сегодня в блокчейне, — поставил точку в дискуссии Сергей Жигарев.



