«Ак Барс» рискует остаться без капитана. Это ошибка

Александра Свитова хотят видеть в Омске. В логове «барсов» адекватной замены ему нет

Завтра в Казани пройдет, пожалуй, самое глобальное чествование «Ак Барса» после победного сезона за всю историю клуба. На минутку, для «барсов» это уже пятый титул чемпионов России (включая три Кубка Гагарина). Каждая из этих побед тесно связана с именами капитанов команды разных лет. В дружине Моисеева коллектив «держал» Рафик Якубов, затем была долгая и успешная эпоха Алексея Морозова. Не меньший след в истории «Ак Барса» должен оставить и его нынешний капитан Александр Свитов. И оставит, если не перейдет в омский «Авангард». О том, почему расставание (если оно произойдет) со Свитовым станет очередной серьезной ошибкой менеджмента «Ак Барса», а также об отсутствии равноценной фигуры ему на замену и обо всех аспектах дилеммы выбора для капитана «барсов» — в материале «Реального времени».

У капитана «Ак Барса» два контракта на выбор

По данным «Реального времени», в настоящий момент «мяч на стороне» самого Александра Свитова. Капитан «Ак Барса» имеет на руках два предложения — собственно, от казанцев и от омского «Авангарда». Оба клуба предлагают двухлетние соглашения, однако по финансовым условиям контракт «ястребов» выгоднее. К тому же, родной клуб предлагает своему воспитаннику место в административном составе по окончании договора.

При этом сам Свитов пока еще ничего не решил. У хоккеиста его авторитета в мире хоккея проблем с работой по истечении игроцкой карьеры не предвидится, а денег за профессиональную карьеру Александр заработал достаточно. В Казани его «держит» и сам город — все же для жизни столица Татарстана явно привлекательнее, чем откровенно заштатный Омск. Не последнюю роль играет и фигура главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, который хотел бы сохранить Свитова в роли капитана команды. Ведь позиция вожака при Александре никогда не вызывала вопросов.

«Свитов — настоящий капитан, — говорил Билялетдинов на пресс-конференции по итогам сезона. — Он держит команду, в хорошем смысле этого слова. У него просто огромный авторитет. Мне с капитанами вообще везло и везет»



«Свитов — настоящий капитан»

— Свитов — настоящий капитан, — говорил Билялетдинов на пресс-конференции по итогам сезона. — Он держит команду, в хорошем смысле этого слова. У него просто огромный авторитет. Мне с капитанами вообще везло и везет.

И с этим не поспоришь. Алексей Морозов был настоящим лидером команды на льду и в раздевалке, и Свитов в этом плане нисколько ему не уступает. С поправкой на разные роли на площадке: на счету Свитова всего 4 (1+3) очка в минувшем плей-офф. Но это не имеет значения, если вспомнить другие цифры. Играя в четвертом звене классических чеккеров, капитан умудрился завершить сезон с показателем полезности «+7». Он также один из лидеров команды по силовым приемам. Причем особенно досталось от него игрокам ЦСКА, в серии с которым он был самым агрессивным в составе обеих команд (22 «хита»). Люди, которые разбираются в хоккее, безусловно, заметили, что уже со второй игры серии «кони» буквально шарахались от Свитова, стремясь избавиться от шайбы при виде накатывающего капитана «барсов».

Злые языки заметят, что Свитов давно не дерется, но игрок здесь выполняет установку тренера. К тому же, капитан настолько крут, что идеально выполняет функции тафгая «одним взглядом» — без помощи кулаков. К этому стоит добавить, что именно капитан цементировал игру «Ак Барса» в меньшинстве и оказал большое влияние на становление других бойцов невидимого фронта — Лукоянова и Потапова. Последний и вовсе может считать Свитова одним из главных «реаниматоров» его карьеры.

Когда Рафик Якубов не продлевает игроков, которых хочет тренер

Казалось бы, необходимость продления контракта Свитова очевидна всем, тем более что и Билялетдинов, главный творец третьего Кубка Гагарина, ратует за это. Но нет — текущее трансферное окно и селекционные реалии в «Ак Барсе» показывают, что этого недостаточно. «Лишний» год контракта, при том что Василий Токранов был согласен на худшие условия, чем предлагали ему в СКА, стал камнем преткновения для генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, и ведущий защитник плей-офф КХЛ минувшего сезона был отпущен в питерский СКА — в стан прямого конкурента.

Об этой ситуации «Реальное время» уже писало. Как и о другой — связанной с талантливым Никитой Язьковым, которому магнитогорский «Металлург» предложил вполне адекватные для перспективного «проспекта» деньги и который серьезно пошумел до травмы за «Ак Барс» в «регулярке» минувшего сезона. Менеджмент казанского клуба посчитал невозможным повторить условия контракта и упустил безусловный талант. Хотя сам игрок хотел остаться в Казани.

Андрей Марков: профессионал до мозга костей, однако, как сказал Билялетдинов на упомянутой пресс-конференции, по натуре своей скорее молчун и интроверт, а значит, на роль капитана не годится

Есть ли замена Свитову «прямо сейчас»? Нет

Отсюда следует простой вывод: нынешняя ситуация вполне может закончиться уходом Свитова из «Ак Барса». С точки зрения простого бизнеса и профессионализма игрок будет прав — ведь очевидно, что это будет последний большой контракт в его карьере. И возникает резонный вопрос: а есть ли прямо сейчас в «Ак Барсе» адекватная замена капитану? Ведь вожака не купишь — его нужно вырастить. Ключевой пример — Андрей Марков: профессионал до мозга костей, однако, как сказал Билялетдинов на упомянутой пресс-конференции, по натуре своей скорее молчун и интроверт, а значит, на роль капитана не годится.

Пройдемся по остальным очевидным вариантам и увидим, что идеальной замены Свитову из имеющегося ростера попросту нет. Вроде бы самый напрашивающийся вариант — 30-летний Джастин Азеведо, который закончил в «Ак Барсе» уже четвертый сезон, ставший пока лучшим в карьере канадца. Миниатюрный форвард уже на протяжении нескольких лет лучший бомбардир клуба, при этом, несмотря на скромные габариты, он не гнушается и черновой работы. Канадца в клубе уважают все партнеры, и он уже продлил контракт с «Ак Барсом». Однако есть одна немаловажная деталь: вожаком «барсов» никогда не был легионер, и непонятно, как отреагирует на такую новацию русскоязычная часть клуба.

Кому-то может показаться удачной идея наделения капитанскими полномочиями легенды «Ак Барса» Даниса Зарипова. Но и тут есть очевидные подводные камни. Прежде всего, при всех своих достоинствах, 37-летний форвард никогда не был капитаном команд, в которых выступал. Он оставался в тени сначала Алексея Морозова («Ак Барс»), а затем Сергея Мозякина («Металлург»). К тому же, капитан — это в том числе и проводник тренерских идей, его «полномочный представитель» в раздевалке. Зарипов же ярко выраженный бунтарь и индивидуалист, он скорее будет проводить в коллективе собственные идеи, а не тренера. Такой склад характера помогает Данису быть одним из ярчайших форвардов КХЛ, но вряд ли он подходит для капитана. Конечно, с возрастом Зарипов стал серьезнее — сейчас его уже не встречают в ночных клубах Казани, как это было в первый казанский период его карьеры. И все же.

37-летний форвард никогда не был капитаном команд, в которых выступал

А больше вариантов и нет. Владимир Ткачев, получив в Казани контракт звезды КХЛ, лидером «Ак Барса» так и не стал. Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов пока молоды и не пользуются в команде авторитетом в «капитанской» степени. Возможно, справился бы с задачей 29-летний Артем Лукоянов, который почти всю карьеру провел в Казани и по игровой манере чем-то напоминает самого Свитова. Но и тут, кажется, нужно подождать пару сезонов. И эти 2 года Артему может и должен дать Александр Свитов.

Справится ли менеджмент «Ак Барса» с удержанием капитана в клубе, который и сам не прочь остаться в Казани? Самое время реабилитироваться за провалы с контрактами Токранова и Язькова.