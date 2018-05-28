Алсу Саетова о несанкционированной торговле: «В парке Урицкого, например, мы до сих пор воюем…»

Власти города рассказали, зачем сменили газон на холме у Мулланура Вахитова и почему у «Чаши» лучше насыпать опилки, а не посадить траву

Казань наносит последние штрихи в преддверии ЧМ по футболу. Крупнейшее мероприятие подарит городу новые элементы в благоустройстве — улицы, по которым будут ходить болельщики, сделают в первую очередь, а вот местным жителям, мечтающим пройтись «на районе» по обновленной территории, придется подождать. Тем временем в парках и скверах намечается очень насыщенная летняя программа, которая включает в себя высадку собственного городского огорода, заселение двух черных лебедей на Черном озере и открытие ночной жизни общественных пространств. Подробности — в материале «Реального времени».

Жители важны, но ЧМ важнее

Этим летом в Казани благоустроят восемь общественных пространств. Прежде всего работы завершат в Горкинско-Ометьевском лесу, где в рамках третьей очереди поставят всесезонную горку длиной 20 метров с игровыми элементами, сделают игровые площадки для малышей и экологические тропы. В парке «Крылья Советов» за ДК имени Ленина построят амфитеатр на 142 зрителя и клумбу-цветочницу с круговой скамьей общей длиной 50 метров.

Подробнее о том, какие новые растения и деревья появятся на набережной озера Кабан, от театра Камала до «Планеты Фитнес», «Реальное время» писало после скандала с изгнанными с насиженных мест утками. Набережная будет представлять собой освещенные пешеходные и велодорожки под видеонаблюдением. У театра для детей построят площадку с водным игровым оборудованием, а на полуострове у Салимжанова устроят смотровую бетонную площадку с павильоном, с которой можно будет наблюдать за каскадами с высаженными растениями.

Новые пешеходные бульвары в Казани появятся на Фучика, Абсалямова и на Декабристов — от метро «Козья Слобода» до Центра семьи «Казан». Пешеходная зона на Абсалямова пройдет от Ямашева до Чистопольской и соединит парк Победы с набережной Казанки. На Фучика же бульвар обустроят от остановки «Школа №125» до проспекта Победы. Для жителей там сделают освещение, видеонаблюдение, детскую и спортивную площадки со скамейками и зеленью. Еще один новый сквер в этом году появится на пересечении Декабристов и Сибгата Хакима. По просьбам жителей также благоустроят парк по улице Карбышева, работы по которому разделили на несколько этапов.

По просьбам жителей благоустроят парк по улице Карбышева, работы по которому разделили на несколько этапов. Фото Олега Тихонова

В приоритете у властей — закончить к ЧМ по футболу благоустройство в тех местах, где будут гулять болельщики, работы на них начались раньше, чем на других объектах. Жителям районов, в свою очередь, придется подождать — их объекты доделают к сентябрю.

— Сроки реализации проектов разные. Мы торопимся те объекты, которые находятся на маршрутах гостеприимства, закончить к началу чемпионату мира. Объекты, которые находятся дальше, — это в основном такие парковые зоны, как «Комсомолец» на Карбышева, на Абсалямова, на проспекте Победы, мы немножко отодвигаем, чтобы выполнить осенью, — рассказал председатель комитета по благоустройству Казани Игорь Куляжев.

Казань зазеленеет и благоустроится за 1,258 млрд рублей

Суммы, выделенные на благоустройство Казани в этом году в исполкоме, называют беспрецедентными. Из республиканского и федерального бюджетов на программу «Формирование комфортной городской среды» запланировано выделить 1,258 млрд рублей. В прошлом году, для сравнения, на благоустройство было потрачено 763 млн рублей, а в 2015-м и 2016 году — по 300 млн рублей.

Благодаря увеличению финансирования Казань в этом году зацветет еще больше. В рамках комплексного озеленения на улицах города уже посадили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников, а площадь цветников по плану вырастет еще на 1,5 тысячи квадратных метров — до 19 тысяч квадратных метров.

В этом году власти также озаботились состоянием газона некоторых до этого не тронутых объектов. Например, Игорь Куляжев объяснил замену травы у памятника Муллануру Вахитову тем, что газон на холме из-за сорняков обычно к середине лета уже желтеет.

Игорь Куляжев объяснил замену травы у памятника Муллануру Вахитову тем, что газон на холме из-за сорняков обычно к середине лета уже желтеет. Фото kzn.ru

— Мне присылали снимки — до благоустройства зеленая трава и после — зеленая трава. Я вам скажу, в чем разница. Во-первых, до благоустройства газон был вроде бы зеленым, но если посмотреть поближе, то там росли сорняки, которые к середине лета засыхали, потому что не было полива, — пояснил Куляжев.

Сейчас же, по его словам, там устанавливается система полива, холм укрепляется, дабы грунт не сползал, а на нем высаживаются многолетние и однолетние растения. И, конечно же, трава после работ будет оставаться зеленой все лето.

Прояснил «Реальному времени» председатель комитета по благоустройству и ситуацию с газоном у «Чаши». В этом году он там так и не появился и, как выяснилось, не появится. Напомним, что вместо травы туда завезут щепу. Это послужило поводом для слухов, что, мол, опилки туда привезут из-за того, что не смогли устроить нормальный газон. «Совсем не эта причина», — опроверг информацию Куляжев.

— Трава растет на плодородной земле. Если пойдет дождь — это хорошо для травы, но плохо для посетителей этого парка. Пройдут буквально несколько человек, и эта трава превратится в месиво. Кому хочется ходить по такой площадке? Поэтому и предпринимаются необходимые условия для создания комфорта, — объяснил спикер.

«В парке Урицкого, например, мы до сих пор воюем...»

Но вернемся к паркам и скверам. Директор Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова рассказала журналистам о первых результатах электронных торгов на право размещения объектов нестационарной торговли на лето. Пока завершены 18 аукционов, и по их итогам самые популярные точки для предпринимателей секретом не оказались — это парк Победы и парк Горького.

Благодаря увеличению финансирования Казань в этом году зацветет еще больше. Фото kzn.ru

Изначально общая цена лотов составляла порядка 1,5 млн рублей, но после торгов выросла до 5,3 млн рублей. Некоторые из лотов в процессе выросли в стоимости в 20—25 раз, в среднем рост в цене составил 730%. Гордостью дирекции Саетова назвала парк Горького, который изначально был одним из самых проблемных объектов — жители жаловались на переизбыток торговых точек в общественном пространстве.

— На сегодняшний день в соответствии с архитектурной концепцией парка центральная аллея чиста. Мы сконцентрировали все торговые объекты на одной площадке, привели их в единый вид, даже ценники совместно с предпринимателями сделали единообразные, — рассказала спикер.

На подобную схему дирекция равняется и в работе с другими общественными пространствами. А там навести порядок оказалось не просто.

— В парке Урицкого, например, мы до сих пор воюем с теми, кто считает, что они 20 лет здесь работали, «ты пришла, уйдешь, а я еще буду здесь работать», — с такими историями, по словам Саетовой, они будут постепенно бороться.

Паркам не хватает денег

Одна из задач дирекции — научиться зарабатывать и выводить парки на самоокупаемость, но это может занять годы. Сейчас весь доход от продажи точек на временное размещение забирает себе созданная в прошлом году организация. Налаживают в дирекции и контакты с партнерами, которые стали более активно интересоваться проведением мероприятий на открытых площадках. Но полученных средств, конечно, не хватает. Как Алсу Саетова пояснила «Реальному времени», на содержание 15 казанских парков на год заложено порядка 24 млн рублей. В дирекции посчитали, что для оказания всех видов работ в парках, вплоть до подкормки кустарников и противоклещевой обработки, в идеале необходимо 280 млн рублей в год. Примерно такими суммами, которые спикер называет для Казани «космическими», оперируют московские парки.

Текущего же бюджета в столице республики хватает только на мелкий ремонт в парках и скверах и поддержание их в приемлемом состоянии. Не хватает, например, средств на оперативный вывоз снега в зимний период, который в результате приходится складировать там же, в парках.

— Мы сейчас свои заработанные внебюджетные деньги тратим на такие цели [мелкий ремонт] и продолжаем доказывать, что на содержание парков и скверов должно выделяться чуть больше денег, чем есть сейчас, — отметила руководитель Дирекции парков и скверов Казани.

Летом парки будут принимать мероприятия практически ежедневно. Фото Максима Платонова

Мероприятий больше, а вандалов меньше

С начала года в парках и скверах прошло больше 350 мероприятий — пожалуй, такого количества событий общественные пространства Казани еще не видели. Летом парки будут принимать мероприятия практически ежедневно.

— Дирекции при создании ставилась задача конкурировать с торговыми центрами в плане привлечения посетителей, и мы хотя и осторожно, но уже можем говорить о том, что к этому стремимся и подходим с первыми результатами, — действительно осторожно прокомментировала Саетова.

Парки и скверы в городе выполняют функцию «окультуривания» местного населения. Судя по всему, в Казани это сделать удается. Саетова, отвечая на вопрос «Реального времени», констатировала, что актов вандализма становится все меньше и меньше. За это она поблагодарила СМИ, чьи публикации о вандализме вызывают общественный резонанс и заставляют людей задуматься.

Во многом спикер объяснила вандализм тем, что горожане попросту не умеют или не до конца понимают, как пользоваться полученной инфраструктурой. В качестве примера Саетова привела желание жителей обязательно залезть на арт-объект, чтобы сфотографироваться. Но вот беда — сами арт-объекты такого интереса зачастую не выдерживают, поэтому при проектировке новых парков это учитывается, и дирекцией, как эксплуатирующей организацией, задаются определенные стандарты.

Парки обзаведутся огородом и лебедями

Летняя программа получила название «Ясно» и обещает быть действительно очень насыщенной. Она предполагает события для разной целевой аудитории и разного формата. Например, в минувшие выходные уже был запущен проект «Жизнелюб». В его рамках пройдет «Завтрак с бабушкой», где опытные жизнелюбы поделятся своими рецептами с хозяйками. А в парке «Черное озеро», кстати, совместно с ЦСК «Смена» появится книжный магазин и полки буккроссинга, а 10—11 июня там снова пройдет Летний книжный фестиваль.

Кстати, это не все новости из парка «Черное озеро». Компания «Камастройинвест» подарила общественному пространству парочку черных лебедей. Из-за ассоциации с «Лебединым озером» не трудно догадаться, как их назвали — новые обитатели получили имена Одиллия и Зигфрид.

В парке «Черное озеро» 10—11 июня снова пройдет Летний книжный фестиваль. Фото Олега Тихонова

— Они поселятся там в ближайшее время. Для них специально был построен домик. Учитывая, что это объект культурного наследия, проект домика проходил архитектурную экспертизу, объект строился по всем стандартам. Поэтому очень надеемся, что и лебедям понравится на озере и жители будут рады нашим новым обитателям, — не без улыбки поделилась новостями руководитель Дирекции парков и скверов.

В Горкинско-Ометьевский лес лебедей не завезут, но сделают кое-что другое — откроют первый городской общественный огород, высаживать овощи и растения в котором будут с детьми. Ухаживать за посадками в течение всего лета также будут ребята. Подобный огород есть только в московском парке Горького.

Озаботились в дирекции и ночной жизнью общественных пространств. В планах — ночные квесты по паркам, «тихие» вечеринки, когда посетители слушают музыку в наушниках, и ночные маркеты. А в августе пройдет «Ночь в парках» — мероприятие поддержал комитет по туризму, поэтому ночной велофест пройдет по маршрутам парков и скверов.

Для гурманов в парках сделают серию гастрономических уик-эндов, на которых можно будет попробовать что-то необычное и новое.