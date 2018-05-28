По следам «Тартарии»: Орда в европейской картографии

Что знали средневековые европейцы о территории и городах Золотой Орды. Часть 2

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» публикует вторую часть статьи старшего научного сотрудника отдела картографии Государственного исторического музея Игоря Фоменко о средневековых картах северной Евразии. Сделав в первой части обзор морских карт — портоланов, мы сосредоточимся на загадочном термине «Тартария».

Западную Сибирь называли Тартария Воронья, Восточную Сибирь — Тартария Изобильнейшая

При описании стран и народов, удаленных от картографических центров Европы, авторы широко использовали сочинения античности (Страбон, Плиний и др.). Поэтому зачастую складывается парадоксальная ситуация — на карте соседствуют античное и средневековое названия одной и той же страны.

Рассмотрим несколько значимых картографических приложений к «Географии» Клавдия Птолемея, уделив внимание «тартарской» ономастике.

На карте итальянского монаха Марка Беневентана (Рим, 1507 год), который взял за основу карту Николая Кузанского, самая западная ветвь «тартарских» народов — Перекопская Тартария — размещена на восточном берегу реки Днепр. На карте мира Йохана Рюйша (Рим, 1508 год) земли за «полярным кругом» именуются «Темная Провинция», восточнее располагается Великая Тартария. Южнее северного полюса разместились Московия, Руссия Альба (правобережье Днепра), Казан, Страхан, земля Тартария (между Понтом Эвксинским и Гирканским морями). На карте мира 1513 года (Страсбург), озаглавленной «Гидрографическая или морская карта», земля Тартария помещена в предгорьях Северного Кавказа, в среднем Поволжье и на левобережье река Ра (Волги). Вся Западная Сибирь именуется «Тартария». Карта 1515 года Грегора Рейша, аббата картезианского монастыря из Фрайбурга, очень схематична. Примечательно, что картограф уделил особое внимание различным «Тартариям» в «Азии»: Тартария Перекопская; Тартария Куманов (Среднее Поволжье); Тартария Воронья (Западная Сибирь); Тартария Torquesten (восточный Урал); Тартария Изобильнейшая Süm (Восточная Сибирь); Тартария Тангут (северо-восток Евразии).

Карта Марка Беневентана



«Здесь обитает народ Билеры и они находятся в вассальной зависимости от Тартар»

Картограф Мартин Вальдзеемюллер изготовил и опубликовал в 1516 году свою знаменитую «морскую карту» («Carta Marina...») на 12 листах, из которой, несмотря на многочисленные архаизмы, европейцы могли получить хоть какие-то сведения о почти неведомой для них Тартарии. Самое примечательное для нашей темы — это третий лист ее первого ряда, где изображены «Руссия Альба» и значительная часть азиатской России, простирающаяся до 65° восточной долготы. Сведения о землях, изображенных на карте, Вальдзеемюллер почерпнул из сочинений Одорико Порденоне, Плано Карпини, Марко Поло и других путешественников.

За Рифейскими горами раскинулась безбрежная TARTARIA, состоящая из множества различных царств (regio). Вдоль восточного склона Рифейских гор с севера на юг размещаются следующие области: Mordvani с легендой — «Здесь в этом регионе обитает народ, прозываемый «Билеры», и они находятся в вассальной зависимости от Тартар»; затем следует регион Великая Булгария; в нижнем течении Дона (левобережье) раскинулась страна Казана, а выше земля — Нагай. В земле Нагай в междуречье Танаиса и реки Ра в шатре на низком троне с мечом в руке восседает «великий кочующий правитель над Великими императорами, царь Казаны и император над многими народами». За Волгой, которая протекает через всю Россию по диагонали от Каспийского моря до Балтийского, над Каспием раскинулась обширная земля «Кумания». На востоке, за рекой Яксарт лежит Сарацинская Тартария; выше расположены «Земля Бисерменов» и «Царство Кангитов». В центре Тартарии, среди разбросанных по полю карты шатров, в рамке приведена традиционная легенда об образе жизни тартаров: они не живут в городах, а кочуют со своими стадами, питаются молоком и мясом.

Карта Мартина Вальдзеемюллера



«Напротив Казани тартаров за Волгой обитают тартары Шейбаниды»

В 1525 году картограф Баттиста Аньезе изготовил карту Московии, опираясь на информацию из первых рук. Это «Карта Московии, основанная на свидетельствах, полученных от самого посла Дмитрия (Герасимова)». Карта составлялась в качестве приложения к книге о Московии и Тартарии епископа Павла Иовия. Информатором являлся толмач (в титуле карты — «посол») Великого князя Василия III.

На сравнительно небольшой карте присутствует семь этнонимов Тартария и одно изображение «MAGNUS TARTARUS OCCIDENTALIS». Великий Правитель Восточной Тартарии восседает на троне в 3/4 оборота к зрителю. Облачен он в длинные одеяния, на голове высокий головной убор, в правой руке — скипетр. Позади правителя помещен город из шатров, раскинувшихся в «пустыне», пронизанной лишь румбовыми линиями. На карте имеются Тартария Перекопская (расположена между эстуариями Днепра и Дона); просто Тартария (между нижним течением Днепра и Дона); Тартария Азиатская (по обоим берегам Волги); Тартария (расположена над единственным на карте «тартарским» городом — casanum tartarum); напротив Казани тартаров за Волгой обитают тартары Шейбаниды. Выше по реке (по всей видимости, Каме) расположена земля «nogai tartari», а седьмая Тартария находится в Западной Сибири, где и восседает MAGNUS TARTARUS.

Карта Московии Баттисты Аньезе



У ногайцев самые многочисленные в Тартарии стада овец и лошадей

Обратимся к карте Московии Антона Вида. Художник из Данцига изготовил эту карту по материалам, предоставленным беглым московским окольничим Иваном Васильевичем Ляцким. В 1542 году Вид создал манускрипт, а известная гравюра Франца Хогенберга датируется 1555 годом. Топонимика на карте двуязычная: латинская транслитерация русских топонимов и их дубляж кириллицей. Севернее Козаки Орда, в водоразделе реки Дейк (Яик) и Волги показаны кочевья Орды Нагай; у ногайцев самые многочисленные в Тартарии стада овец и лошадей. Перекопская орда находится на своем традиционном месте в Крыму, стада их пасутся севернее, доходя до истоков Сосны реки. Близ вооруженных фигур перекопских татар помещена легенда: «Тартары эти сильно враждуют с христианами».

Карта Московии Антона Вида



Незатухающий русско-литовский конфликт санкционировал посольство в Россию Сигизмунда Герберштейна 1526 года. Карта «Moscovia Sigismundi Liberi Baronis in Herberstein Neiperg et Gutenhag MDXLVI» (1546), которая должна была стать приложением к его книге, вышла в свет за 3 года до появления «Записок» Герберштейна. На эту небольшую карту попали: Нагайские тартары, народ Черемисса, народ Мордва, Чиркасские народы, чиркасы Пятигорские.

Карта Moscovia Sigismundi Liberi Baronis in Herberstein Neiperg et Gutenhag MDXLVI



Одним из наиболее ярких представителей итальянской школы картографии эпохи Возрождения является Джакомо Гастальдо. В 1548 году он составил «Новую карту Московии». Восточную и юго-восточную части карты составляют: регион Куриапацор (на Северном Кавказе); область Тартакосия к востоку от Меотиды, выше — Чиркассия и Алания. По правобережью La Volgafl. расположены области: Кипчак (над Астраханью); Паластра (на средней Волге); Кабата близ города Cassan. На левом берегу Волги находится Чагатай (близ эстуария); выше помещены Тартары Шамбаниды.

Новая карта Московии Джакомо Гастальдо



Крупнейшее значение для развития исторической географии имели работы знаменитого фламандского географа и картографа Абрахама Ортелия. Его «Theatrum Orbis Terrarum» имел огромный успех. Работа состояла из 70 карт на 53 листах; от издания к изданию объем увеличивался, став первым систематическим собранием карт. Среди изданных Ортелием карт была и карта Московии 1562 года, которая без изменений переиздавалась до 1612 года, а также карта восточной Азии — «Тартария, или Царство Великого Хама».

Гора Имаус — легендарная окаменевшая орда со стадами

Автором карты Московии, а точнее, «Описания России, Московии и Тартарии», является Антоний Дженкинсон, выдающийся дипломат и купец, который представлял английскую Московскую торговую компанию при дворе Ивана Грозного. Примечательно, что Казанское ханство включено в Московское государство, а Астраханское показано еще независимым, хотя Дженкинсон знал о покорении Астрахани Москвой, о чем он упоминает в своем сочинении (нередкое расхождение между автором и издателем).

На юге — от региона Мордва до области Boghar (Бухара) присутствует этноним TARTARI, а южнее реки Самар — NAGAIA. Среди этих областей расставлены шатры, кочевники пасут стада верблюдов. Географическая достоверность показанной на карте территории, по которой проходил Антоний Дженкинсон, возглавивший в 1557 году экспедицию для отыскания торговых путей в Бухару и Персию, достаточно велика, что во многом достигнуто благодаря определению им широт отдельных пунктов. Ниже региона Байда, справа от большого Китайского озера, из которого берет свои истоки река Обь, присутствует легенда о чудесах, которые имели место в Тартарии. Комментарий к миниатюре оформлен в роскошный картуш, который дополнен соответствующей картиной. Зритель может видеть, как по восточным склонам горы Имаус, которая со времен Клавдия Птолемея отождествлялась с Уралом, а позднее с Алтаем, Тянь-Шанем и даже Гималаями, движется внушительная вооруженная колонна в окружении многочисленных стад овец и верблюдов. Легенда гласит: «Скалы эти имеют человеческое подобие, а также верблюдов и других животных с различной поклажей, а также мелкого скота. Когда-то, в далекие времена, это была орда, представители которой занимались скотоводством, пасли мелкий и крупный скот; но в один момент, по какому-то волшебству, они все обратились в камень и стали скалами, сохранив за собой подобие людей и животных. Это чудесное превращение имело место 300 лет тому назад».

Карта Московии Антония Дженкинсона

«На западе граница Тартарии соприкасается с Московией, которая вся когда-то была занята тартарами»

Карта «Тартария, или Царство Великого Хама» увидела свет в Антверпене в 1570 году. Ее предваряет текст историко-этнологического характера. Приведем некоторые выдержки, которые характеризуют устойчивые представления европейцев о «тартарах», а также источники этих знаний. «Тех, кого мы величаем Тартарами, включают в себя множество народов, которые проживают на огромной территории. Так как Тартария в настоящее время простирается от Восточного Океана или Mangico, земли ее раскинулись от Северного Океана до Южных районов Синама, части Индии, а также заходят за реки Ганг, Сакос, Окс, море Каспий и Меотидское болото; на Западе граница Тартарии соприкасается с Московией, которая вся когда-то была занята Тартарами, и в ее городах у них были ставки. В древних сочинениях Тартария именовалась «Сарматия Азиатская», а также «Скифия» и «Серика» (которую на сегодняшний день приблизительно занимает Китай). Услышали в Европе впервые это ужасное имя в 1212 году. «Орды», с их языка, означает множество. И не смотря на то, что они обитают в различных Провинциях, на значительных расстояниях друг от друга, тем не менее, в общем, в их нравах и жизненном укладе много общего. Телосложение у них квадратное, наружность приземистая, глаза у них глубоко посажены и узкие, борода ужасная, в остальном же тело у них мощное, а дух отважный; лошадей, а также других животных они умерщвляют и они служат им пищей, свиней же есть у них не принято.

Карта «Тартария, или Царство Великого Хама» Абрахама Ортелия



О Тартарах, их нравах и обычаях можно получить информацию у Сигизмунда Герберштейна. Также смотрите Антония Бонфиния и его commentaria Hungarica; М(арко) Поло Венецианца, который среди них (тартар) постоянно жил. Об их происхождении читайте Матфея из Мeхова; (сочинение) Хетума Армянского; Сарацинскую историю Целия Куриона, а также сочинения Иезуита Иакова Наварского. Не помешает также информация о Тартарах, которую можно почерпнуть у Никифора, в кн. 18 гл. 30». Тексты, помещенные на карте, изобилуют сведениями, восходящими традиционно к античным и средневековым авторам и содержат много легендарных и мифологических сюжетов.

«Орда на Тартарском языке означает объединение людей»

Во владения Великого Хана на карте Ортелия 1570 года входят следующие земли и народы: Астракан, Казан, Туркестан — Царство, где количество племен достигает цифры 900, Маверанахр, Чагатай, Самарканд, Чарсиан, Istigias, Tacalistan, Камул, Тангут, Chiorsa. На севере — Черемисская орда, Турбонимская орда, орда Мекритов, а также: Usezucanorum horda, Chiesanorum horda (видимо, Казанская орда), Башкирская орда, Сибирская орда; царства Табор; земля Chiorsa, Баргу.

Карта братьев Детекумов «Новое описание Северных Регионов, включая Московию, Рутенов, Тартар, а также Орд тартарских, окружающих эти земли…» (до 1572 г.) изобилует сотнями миниатюр. На юго-востоке от Китайского озера в области Югория и Cassakia близ миниатюры кочевого стана читаем легенду с обобщающей характеристикой татарского этноса: «Тартарский народ во все времена отличался воинственностью и вел кочевой образ жизни, а разделяется он на Орды». Перечислим наиболее значимые из них: Орда в земле Булгария; Орда в земле Кассакия (юго-восток Телецкого озера); Орда в районе среднего Урала; Орда в земле Нагай (между Волгой и Яиком); Орда в верховьях Яика; Орда в Туркестане.

Между реками Яик и Волга близ изображения кочующей Орды присутствует пояснительный комментарий: «Орда на Тартарском языке означает объединение людей, которое составляет, таким образом, единую общину. И это сообщество (Орда) постоянно ведет кочевой образ жизни, перемещаясь из одного региона в другой».

Топонимы «Великая» и «Малая Тартария» неизменно присутствовали на картах Европы вплоть до начала XIX века. Это зримое свидетельство о том, что память об империи Чингисхана и сменивших ее государствах-наследниках не стерты неумолимым временем. Хотелось бы верить, что память эта будет жива и в XXI столетии, несмотря ни на какие трудности, связанные с организацией научных исследований, которые могут углубить и расширить наши представления об одном из важнейших государств Средневековья — Золотой Орде.