Куда пойти в Казани: «Белая сирень», кинокастинг и испанские страсти

Афиша мероприятий с 28 мая по 3 июня

Фото: Максим Платонов

Следующую неделю можно назвать творческой — нас ожидает плеяда фестивалей, кинопоказов, творческих вечеров. Казанский камерный оркестр даст в этом сезоне финальный концерт, любители фортепианной музыки могут насладиться выступлениями именитых пианистов на фестивале «Белая сирень», почитатели танцев могут сходить на «Фламенко над Волгой». Артистичных ждут на кастинге фильма «Зулейха открывает глаза». На выходные можно улететь в Ташкент — из Казани запускают прямые рейсы.

La Primavera закроет сезон (16+)

28 мая казанский камерный оркестр La Primavera закроет творческий сезон. Финальный концерт будет посвящен народному артисту Татарстана Николаю Лаптеву, который готовится отпраздновать 60-летний юбилей. В качестве специального гостя вечера приглашен известный российский альтист, участник международного фестиваля L'arte del arco Илья Гофман.

В программу вечера вошли произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Астора Пьяццоллы, Никколо Паганини, Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов. Концерт пройдет в ГБКЗ им. Сайдашева.

Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 1 000 рублей.

В «Штаб» приедут французские писатель и кинорежиссер (12+)

29 мая в казанском «Штабе» пройдет бесплатный показ фильма «Лига мечты» с Жераром Депардье в главной роли. Просмотр картины об истории FIFA приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу. На показ также приедут создатели фильма: писатель Жан-Поль Дельфино и кинорежиссер Фредерик Обюртен. Перед трансляцией картины с ними пройдет творческая встреча.

Начало в 19.00, вход свободный.

29 мая в казанском «Штабе» пройдет показ фильма «Лига мечты» с Жераром Депардье. Фото adi19.ru



В «Смене» — бесплатное кино (18+)

В ЦСК «Смена» также пройдет ряд бесплатных показов фильмов. 28 мая можно будет увидеть картину о жизни художника Дэвида Хокни. Начало в 19.30.

30 мая покажут фильм о канадском городе Доусон, где чудом сохранились сотни немых фильмов, снятых в период золотой лихорадки. Начало в 19.30. Также в этот день пройдет показ фильма El mar la mar об эксперименте длительного нахождения в пустыне Сонора, разделяющей Мексику и США. Начало в 18.00.

1 июня зрители посмотрят фильм Сергея Лозницы «Аустерлиц» — документальная хроника, снятая в бывших нацистских концлагерях, ставших музеями. Начало в 19.30.

Театральные мэтры прочтут лекции в Казани (18+)

С 28 мая по 3 июня в Казани пройдет V Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Его площадками станут большая и малая сцены Камаловского театра, театр кукол «Экият», творческая лаборатория «Угол», КФУ, Дом актера им. М. Салимжанова.

На протяжении форума пройдут лекции от ведущих российских и зарубежных театральных мэтров. В программе практикумы для режиссеров и сценографов, актерское мастерство и особенности театрального PR. Мероприятие будет интересно творческим коллективам, критикам, журналистам, хореографам, театральным менеджерам.

Из Казани откроются рейсы в Ташкент (18+)

1 июня международный аэропорт «Казань» запустит регулярные рейсы в Ташкент. Полеты осуществит авиакомпания Nordwind Airlines. В столицу Узбекистана будут летать лайнеры Airbus A321, рассчитанные на 220 мест.

Из Казани рейс будет вылетать по пятницам в 18.05 и прилетать в Ташкент в 23.15. Обратный вылет в 01.40 следующего дня с посадкой в Казани в 03.05. В расписание могут быть внесены изменения, отмечают в Международном аэропорту Казань. Время в Узбекистане на 2 часа впереди московского.

1 июня международный аэропорт «Казань» запустит регулярные рейсы в Ташкент. Фото Максима Платонова



Казанцам прочитают лекции о сексе (18+)

2 июня в ЦСК «Смена» пройдет научно-популярный лекторий «Coito ergo sum», посвященный сексуальному поведению человека. Мероприятие будет поделено на два блока. Во время первого блока можно будет послушать об эволюционной биологии любви, узнать мифы о сексуальности и понять, как любовь влияет на нервную систему.

Во втором блоке, который будет проходить параллельно с первым, расскажут об эротике в устной и письменной культуре и проявлениях либидо в искусстве. Также лекторы зададутся вопросом: «Стоим ли мы на пороге сексуальной контрреволюции?»

Начало в 16.00, вход свободный. Для участия в мероприятии требуется обязательная регистрация на сайте проекта «Думай!». Там же будет доступна онлайн-трансляция.

Мацуев приедет на «Белую сирень» (16+)

2 июня в Казани стартует ежегодный международный фестиваль фортепианной музыки «Белая сирень». В этом году гости фестиваля услышат произведения Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, Витольда Лютославского, Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина и Игоря Стравинского. Возглавит список звездных пианистов народный артист РФ Денис Мацуев.

Откроет фестиваль концерт №2 для фортепиано с оркестром и сюита в трех частях «Симфонические танцы», ор. 45 композитора С. Рахманинова в исполнении оркестра, солирует финский пианист Олли Мустонен, за дирижерским пультом — Юрий Башмет.

Концерты пройдут в ГБКЗ им. Сайдашева. Завершится фестиваль 7 июля.





2 июня в Казани стартует фестиваль фортепианной музыки «Белая сирень». Фото Олега Тихонова



Казанцев ждут на кастинг фильма (6+)

3 июня в Казани стартует кастинг на съемки в фильме «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной.

На первом этапе создатели фильма отберут профессиональных актеров драматических театров для игровых ролей. На втором этапе они будут обращать внимание, прежде всего, на типажи претендентов, так как планируют выбрать участников массовки. Поэтому, для того чтобы попасть на съемочную площадку, не обязательно иметь опыт работы или профильное образование, сообщают организаторы. После двух этапов к отбору могут присоединиться маленькие актеры — предстоит кастинг на детские игровые роли.

Резюме, заявки в свободной форме и видеовизитки нужно отправить на электронную почту cinematimekzn@mail.ru. Кастинг завершится 8 июня.

«Фламенко над Волгой» приедет в Казань (18+)

2 и 3 июня Казань примет фестиваль «Фламенко над Волгой». На сцену театра «Экият» выйдут 260 танцоров из 14 городов России. В фестивальные дни зрители увидят выступления победителей танцевальных конкурсов фламенко, российских мастеров.





2 и 3 июня Казань примет фестиваль «Фламенко над Волгой». Фото vk.com/flamenco_nad_volgoy

«Фламенко над Волгой» зародился в Тольятти и за четыре года своего существования объединил любителей фламенко от Калининграда до Южно-Сахалинска. В Казани пройдет два гала-концерта. Стоимость билетов от 500 до 1 000 рублей.

Кроме этого:

с 29 мая по 6 июня в Казани пройдут публичные слушания по новому генплану города. (18+)

29 мая в творческом пространстве «Маяковский» пройдет бесплатная лекция о Вьетнаме. Гид и путешественник Сергей Агафонов расскажет об истории, обычаях и культуре этой страны. Начало в 19.00. (12+)

31 мая в «Татнефть Арене» состоится 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 200 до 600 рублей. (18+)







2 июня в «Маяковском» пройдет бесплатная лекция «Как стать счастливым». Путешественница Саша Уикенд поделится, как превращать трудности в новые возможности, как не привязываться к вещам и не строить ожидания. Начало в 19.00. (12+)

2 июня в «Меге» пройдет отчетный концерт студии «Мисс Татарстан». В программе показ дизайнерской коллекции одежды, а также творческие номера от воспитанников студии. Начало в 15.00, вход свободный. (12+)