«Рыцари» Вегаса при дворе короля Александра: разобьет ли команда-сенсация НХЛ хрустальную мечту Овечкина?

Симпатии на участников финала Кубка Стэнли делятся поровну

Свершилось! Почти посрамлены скептики, считавшие, что один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин никогда не перекует свои многочисленные индивидуальные мечи хотя бы в одно-единственное командное орало. «Беспонтовый» «Вашингтон», в золотой клетке которого Овечкин будет томиться до конца карьеры, во второй раз за почти полвека существования вышел в финал Кубка Стэнли. Накануне возраста Христа, в который трехкратный чемпион мира вступит в сентябре, у него появился шанс всей жизни — поднять над головой главный клубный трофей сильнейшей лиги мира. Но что ответит на это самый успешный проект в новейшей истории НХЛ — собранная с нуля команда из игорной столицы Штатов Лас-Вегаса, которая с первого же захода может переписать историю лиги и шагнуть из грязи не то что в князи — в бессмертие? Грядущий финал Кубка Стэнли разбирает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Раз в 20 лет и палка стреляет

«Вашингтон Кэпиталз» был основан в 1974 году и своего пика достиг в 1998-м, когда добрался до финала Кубка Стэнли, в котором с треском проиграл «Детройту» 0:4. С тех пор «столичные» влачили убогое, по большому счету, существование, не доходя даже до полуфинала, а порою и вообще не попадая в плей-офф. Единственным достижением за все эти долгие годы были победы в столичном дивизионе Восточной конференции — нынешний выигрыш стал 12-м. Впрочем, достижение это весьма сомнительного свойства — чтобы было понятнее, ну как если бы ЦСКА или «Динамо» довольствовались победами в чемпионате Московской области.

Отрадой в ХХI веке для болельщиков «красно-сине-белых» и причиной того, что они ежегодно продолжали раскупать абонементы в «Verizon Center» (с 2017 года — Capital One Arena), была игра Овечкина, который дебютировал в команде в сезоне 2005/06, а в 2008-м подписал уникальный 13-летний контракт на сумму $124 млн. Перечислять все достижения уникума, разменявшего седьмую сотню голов, займет слишком много времени, поэтому выделим главные. Александр включен в сотню величайших хоккеистов лиги всех времен, а по набранным очкам он уступает из соотечественников только Сергею Федорову.

Но хоккей, увы для Овечкина, игра командная. Перед началом каждого сезона форвард, с 2010 года носящий капитанскую повязку, заявлял, что «Столичные» обязательно поборются за Кубок, вокруг него формировалось ударное звено, под него, собственно, в 2014-м был взят тренером Барри Тротц, за 15 лет сделавший из аутсайдера «Нэшвилла» грозную силу, «Кэпз» выигрывали свою «Мособласть», но неизменно спотыкались в лучшем случае на втором сопернике по плей-офф.

Став третьей на Востоке по итогам «регулярки», дружина Тротца в финале конференции одолела постоянно останавливающуюся в шаге от вершины «Тампу»



В этом сезоне, открывшем вторую сотню в НХЛ-овской истории, звезды, наконец, сошлись над Капитолием. Став третьей на Востоке по итогам «регулярки», дружина Тротца, начав с двух поражений в серии с «Коламбусом», последовательно расправилась сначала с ним, затем вывела из игры своего главного обидчика и действующего чемпиона «Питтсбург» и, наконец, в финале конференции одолела постоянно останавливающуюся в шаге от вершины «Тампу». Успех в последней серии для меня явился полным откровением — после того, как счет в серии с 0:2 стал 3:2 в пользу команды интеллигентнейшего Джона Купера, я не поставил бы на «Вашингтон» и мятого доллара. Но во втором периоде шестой встречи Тротц, более органично смотрящийся в гидрокостюме дайвера, позирующего с выловленным тунцом, предложил своим парням перестать мучиться, подражая изящной «Тампе», и сыграть всем «в Овечкина», то есть в соперника, а, точнее, «в тело». Сказано-сделано, подопечные (причем без намека на грубость) просто втоптали «молнии» в лед и тех вообще до конца серии не было видно (0:3, 0:4). И в результате — первый финал для Овечкина и компании. И кубок за победу в Конференции, который они, даже не ведающие о суеверии, взяли в руки и стали с ним фотографироваться.

При этом «Вашингтон» перед этим сезоном совсем не усилился. Лидеры остались все те же, единственное, с ними, по примеру сделки с Овечкиным, подписали длительные контракты — на 5 лет с защитником Дмитрием Орловым, на 8 с форвардами Евгением Кузнецовым и Ти Джеем Оши. Первое звено, в которое, наряду с Овечкиным и Кузнецовым, входит Никлас Бэкстрем, тащило за собой команду и в «регулярке», и в сериях с выбыванием: Кузнецов с 24 (11+13) очками — лучший пока бомбардир плей-офф, Овечкин (12+10) — второй. К «Вашингтону» образца сезона 2017/18 применительно чеховское выражение про висящее на стене ружье.

Только хоккея им не хватало?

Составившие успешную конкуренцию кинозвездам с Беверли-Хиллз и ставшие командой-династией «Лос-Анджелес Кингз», взявшие в 2004 году Кубок Стэнли и постоянно находящиеся наверху «молнии» из Тампы, доплывшие до финала «акулы» из Сан-Хосе приучили нас к тому, что американцы способны раскрутить что угодно, даже зимний хоккей в краю магнолий, где «плещет море». Но, признаюсь, когда зимой в интервью «РВ» знаменитый защитник Даниил Марков, знающий кухню НХЛ изнутри, с жаром рассказывал о безоговорочном успехе проекта под названием «Вегас Голден Найтс», я ему не верил. Думал — ну посверкают, отхватят очков «на новенького» и сдуются. Какой хоккей в Лас-Вегасе? Да я скорее поверю, что над этим всемирным раем развлечений запустят казино-шаттл в стратосферу, чем в то, что найдутся больные на голову, которые пойдут в холодный дворец спорта смотреть на ледовую забаву.

Космическое казино пока не запустили, а народ на «рыцарей» даже не пошел, а повалил. Результат действий маркетологов превзошел все ожидания — собранная с бору по сосенку команда, имеющая в составе всего одну (!) настоящую звезду, не то что сыграла удачно для первого сезона — она просто отожгла. Набрав 109 очков в Тихоокеанском дивизионе, подопечные Жерара Галлана заняли второе место вслед за прошлогодними финалистами «Нэшвилл Предаторз», а затем выбили в 1/8 «Лос-Анджелес» 4:0, а в 1 /4 «Сан-Хосе» 4:2. В финале Западной конференции после единственной осечки «золотые рыцари» зачехлили «Виннипегские реактивные самолеты», надеявшиеся напомнить, что Канада еще остается значительной хоккейной державой (после вылета на Олимпиаде от немцев, а на чемпионате мира от швейцарцев этот, казалось бы, догмат был серьезно поколеблен).

Конечно, руководство НХЛ изучало мнение болельщиков в вопросе об открытии новой золотой жилы на карте лиги, было учтено, что команды Лас-Вегаса когда-то участвовали в соревнованиях ИХЛ и лиги Восточного побережья. Но все равно, такого ошеломляющего стартового сезона от новичка никто не ожидал. Тем более что Галлан, руководивший в прежней карьере середняками «Коламбусом» и «Флоридой», и генеральный менеджер Джордж Макфи (17 лет выполнявший аналогичные функции в… «Вашингтон Кэпиталз») собрали, повторим, крепкий, но совсем не «звездный» состав.

Собранная с бору по сосенку команда, имеющая в составе всего одну настоящую звезду, не то что сыграла удачно для первого сезона — она просто отожгла



Правда, за одним исключением. Это исключение зовут Марк-Андре Флери, он 33-летний голкипер и он действительно супер! Олимпийский чемпион Ванкувера и трехкратный (в том числе действующий) обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» стал в «регулярке» третьим по пропущенным шайбам, а в плей-офф уже не раз отличился исключительно надежной игрой и умопомрачительными сэйвами. Нельзя сказать, что Флери втащил свою команду в финал подобно тому, как это сделали в 2015-м в Кубке Гагарина вратарь «Ак Барса» Андерс Нильссон или на последней Олимпиаде немец Данни аус ден Биркин, но то, что Флери стоит половину всего золотого запаса (а «Вегас» сам по себе играет очень мощно и эффективно) — факт.

Но главное в «золотых рыцарях» — не имена, а поставленная игра, атакующий, но при этом и сбалансированный хоккей, и какая-то подзабытая немного в лиге элегантность. Стиль, даже стильность — она начинается с игры и завершается всем антуражем, включая самую изысканную в НХЛ форму. Много мы перевидали красивых хоккейных одеяний и сочетаний цветов за эти годы, но от домашней формы «Голден Найтс» просто дрожишь… Это черно-серое с золотым силуэтом рыцарского шлема и стилизованной «V» на груди, эти клинки «на погонах». Прямо надевай и вперед в Милан, на неделю haute couture…

В общем, подытожу. На вопрос, который я сам себе задавал в начале сезона: только хоккея им в Лас-Вегасе не хватало? — сам себе и отвечаю: действительно не хватало. И им, и всей лиге, и нам, болельщикам.

Ставим на новое, но будем рады и за Овечкина

Что до прогнозов… Преимущество своего льда имеет «Вегас», но оно для соперников, как показал этот плей-офф, значения не имеет. Игра у «рыцарей» более сбалансирована, нет выраженного звена-лидера, в то время как случись что с игрой тройки Овечкин-Бэкстрем-Кузнецов у «Вашингтона» — будет караул: Оши, старый Орпик и даже защитник Джон Карлсон с его 13-ю передачами финал не вытащат.

Игра у дебютанта лиги намного интереснее. Наставник «Вашингтона» Барри Тротц имеет два варианта — вдохновение Овечкина, за которым тянутся остальные, либо тот олдскульный стиль, который позволил его подопечным «задушить» «молнии». Третьего не дано, а «Вегас», в отличие от «Тампы», больше может постоять за себя и найти противодействие хитам «столичных».

Если кто персонально больше всех нынешний Кубок Стэнли и заслужил, то это он, рыцарь вашингтонский — Александр «Великий» Овечкин



Вот сравнивая вратарскую линию, я, несмотря на феноменальный уровень Флери, не стал бы отдавать ему явное предпочтение над Брэйденом Холтби. Воспитанник системы «Вашингтона» прибавляет от серии к серии, а в финале конференции вообще дошел до двух подряд «шатаутов». К тому же вратари — люди настроения.

Но есть еще один фактор в пользу «рыцарей». Над ними уже ничего не висит, они уже герои и всего за год доказали, что на камнях растут деревья, в Арктике можно сажать арбузы, а в казино Лас-Вегаса скоро все фишки будут иметь форму шайбочек. А вот у Овечкина, Бэкстрема и партнеров ответственность огромная. Они ждали этого шанса всю сознательную заокеанскую жизнь, многим уже «за 30», а следующий раз, по графику, «Вашингтон Кэпиталз» пробьется в финал Кубка Стэнли в 2038 году.

И все же, если кто персонально больше всех нынешний Кубок Стэнли и заслужил, то это он, рыцарь вашингтонский — Александр «Великий» Овечкин. Но как на это посмотрят рыцари из Лас-Вегаса? Скоро узнаем.