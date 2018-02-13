Даниил Марков: «Уровень КХЛ резко упал, когда начали искусственно выдавливать ветеранов»

Интервью со знаменитым защитником из комментаторской матча «Нефтяник» — «Ак Барс»

Во втором периоде благотворительного матча «Нефтяник» — «Ак Барс» в комментаторскую ДС «Юбилейный», в которой постоянный автор «Реального времени» Александр Норден вместе с коллегой Всеволодом Дворкиным вел репортаж для телекомпании «Луч», заглянул чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Даниил Марков. Знаменитый защитник находится в Альметьевске по приглашению Академии хоккея имени Моисеева и дает уроки мастерства учащимся местной ДЮСШ. Из реплик воспитанника московского «Спартака» во время репортажа и беседы с автором в перерыве матча и сложилось это интервью.

«Возвращение Зарипова — огромный плюс перед плей-офф»

Марков присоединяется к нашему репортажу, когда на видеокубе «Юбилейного» горят «нули» — счет после первого периода, и сразу же окидывает ностальгическим взором видавший виды ледовый дворец, вспоминая, что сюда он приезжал еще с «Витязем», когда играл «в вышке». Для своих сорока с небольшим выглядит он так, будто и не уходил с площадки: сухопарый, плотный, ни килограмма лишнего веса, да еще окладистая бородка — ни дать ни взять готовится к плей-офф.

Даниил надевает наушники, берет в руки микрофон и, как по велению другого бородатого «старика» Хоттабыча, шайбы начинают влетать в ворота. Сначала хозяева распечатывают Шарыченкова, а вскоре Данис Зарипов заставляет капитулировать экс-казанца Ярославлева. Марков вступает в разговор воспоминаниями об авторе гола.

— С Данисом мы побеждали в Квебеке. Его возвращение — огромный плюс для «Ак Барса», особенно в преддверии похода за Кубком. Очень рад, что он преодолел все трудности и вновь радует болельщиков, подает отличный пример молодым хоккеистам и на льду, и в раздевалке. Вот сразу и Квебек вспомнил. Кстати, на трибуне сейчас еще один из соавторов того успеха — помощник Быкова Игорь Владимирович Захаркин. С Зариповым все ясно, смотрите, как забил — ни одного лишнего движения, прекрасный кистевой бросок. Мастерство с годами только расцветает, что еще добавить?!

«С Зариповым все ясно, смотрите, как забил — ни одного лишнего движения, прекрасный кистевой бросок. Мастерство с годами только расцветает, что еще добавить?!» Фото ak-bars.ru



— Даниил, перед решающей частью сезона в первенстве КХЛ наступила пауза чуть не на месяц. Это, на ваш взгляд, нормально?

— Мне повезло — когда в чемпионате наступали паузы, я вызывался в сборную и простоя в игровой практике не имел. Насчет нынешней паузы все понятно: причина — Олимпийские игры — более чем уважительная, тем более что игроки из КХЛ составляют костяк всех ведущих сборных. Ну а в НХЛ все просчитывают, как в огромном и прибыльном бизнес-проекте. Ущемлять интересы болельщиков нельзя, игроков тоже, поэтому паузы только по мере острой необходимости — опять же только из-за масштабных мировых форумов. Да, конечно, для тех, кто не входит в сборные, для тренеров команд это проблема — чем занять подопечных, как не растерять игровую форму и тонус.

На льду тем временем опять наступила голевая засуха и все чаще проявляют себя вратари. Рассказываю Маркову про ситуацию с вратарской линией в «Ак Барсе», где нет ярко выраженного первого номера и прошу прокомментировать «вратарский вопрос».

— Вратарь, особенно в плей-офф — это даже больше, чем половина команды. Мне довелось поиграть со многими выдающимися голкиперами, и мое мнение однозначное — должен быть первый номер и его психологически устойчивый и мастеровитый дублер. «Чередование» на этой позиции может быть только вынужденное. Номер один должен чувствовать, что ему доверяют и на него надеются. Но бывают интересные ситуации. Так, в «Филадельфии» в 2004 году у нас основным голкипером был Роберт Эш, а его сменщиком — Шон Бурк. Но ближе к плей-офф Эш подустал и Бурк стал главным. Интересно, что когда я играл за «Финикс Койотс» все было наоборот: основной голкипер — Бурк, а его сменщик — Эш.

— Вам же довелось поиграть и с Домиником Гашеком?

— Это исключительный профессионал. У него во всем был образцовый порядок — начиная с того, как идеально разложена форма, как правильно организован распорядок дня, сон, питание, контроль за лишним весом. Абсолютный педант — для него нет «мелочей». Это и позволяло ему столько лет быть в блестящей форме. Сейчас, насколько знаю, Доминик занимается бизнесом — у него своя линия одежды. Вообще, вратари — как пришельцы из других миров. У них своя психология, они сами настраиваются, их и селят на выездах или на базе отдельно. А так — нормальные, коммуникабельные ребята, члены коллектива. Особняком из тех, с кем довелось играть и общаться, стоял, пожалуй, только Кертис Джозеф — он был довольно замкнутый и нелюдимый.

«У Свитова огромный опыт, он лидер по духу»

— В «ретро-матче» «Нефтяник» — «Буран», который завершился со счетом 5:0, капитан альметьевцев Александр Сумин, защитник, поучаствовал во всех голах — забросил шайбу и сделал 4 голевые передачи, — подключается к разговору мой коллега Всеволод Дворкин. — А какой личный рекорд результативности в одной игре у защитника Маркова?

— Я на статистику никогда особо внимания не обращал. Два очка, ну, может, было когда и три, не помню. Как-то, по-моему, в Монреале, ребята сказали мне: «Дэни, на Кубке Стэнли будут выгравированы только фамилии чемпионской команды, никаких голов и передач». Я это запомнил хорошо. Но вообще-то грустно — смотрю текущие статистические таблицы КХЛ и совсем не вижу в них фамилий защитников с российским паспортом.

«У Саши Свитова огромный опыт, он лидер по духу». Фото ak-bars.ru



Отвечая на вопрос коллеги Дворкина — кто проявит себя лидерами «Ак Барса» в плей-офф, я называю фамилии Зарипова, Ткачева, Секача, Лукоянова и Азеведо.

— Я бы еще добавил Сашу Свитова — вступает в разговор Марков. — У него огромный опыт, он лидер по духу. Вот смотрите, как прекрасно выглядят «старики-разбойники» в кубковых баталиях в НХЛ. Там вообще интересная ситуация. 82 матча регулярки — одни клубы со старта рвут, но игр после 20 их настигают, и, глядишь, в плей-офф они часто и не пробиваются. Важно правильно распределить силы на длинной дистанции. Да, маленькие площадки, может, где-то и помогают ветеранам — меньше приходится бегать, но главное не в этом. Там же просто стоять с шайбой нельзя, чуть зазевался — отнимут. А у ветеранов с годами приходит мудрость, и они выбирают в каждом моменте единственно правильное решение. У них не столько ноги, сколько мысли, идеи бегут. Поэтому в последние разрешенные обмены перед плей-офф так ценятся проверенные, закаленные кубковые бойцы.

Второй период завершается со счетом 1:1. Перед тем, как продолжить интервью уже «тет-а-тет», просим Маркова в эфире сделать прогноз на итог поединка. Вот что он отвечает в прямом эфире: «Пока внешне силы соперников примерно равны. Это объяснимо — «Нефтяник» находится в соревновательном тонусе, а «Ак Барс» — под нагрузкой. Но в конце концов более высокий класс и больший опыт одного из лидеров КХЛ должен сказаться. Думаю, не ошибусь — «Ак Барс» сегодня победит».

Опытнейший хоккейный «волк» как в воду глядел. В заключительном периоде «барсы» разряжаются тремя безответными шайбами в ворота Ярославлева и уверенно доводят матч до победы. Но еще до последней двадцатиминутки корреспондент «Реального времени» успевает продолжить беседу с Даниилом Марковым, теперь в формате «эксклюзива».

«Не могу себе представить, как в «Торонто» перед плей-офф дали бы отдохнуть Матсу Сундину»

— Даниил, расскажите о цели вашего визита в Альметьевск.

— Мы с Игорем Захаркиным находимся здесь по приглашению Академии хоккея имени Моисеева. Я вижу, что в Татарстане созданы прекрасные условия, и наша цель — помочь подготовить ребят, чтобы им легче было переходить из юношеского хоккея во взрослый. Вот сейчас на третий период покину вас и пойду готовиться к тренировке с детьми. Хочу еще добавить, что мне нравится пирамида, созданная в Татарстане, в системе «Ак Барса», и, как прямое следствие, здорово, что в одном из ведущих клубов страны все большую роль играют собственные воспитанники. Это — хороший опыт, его надо перенимать. В республике много талантливых ребят и при определенных условиях из них могут вырасти хорошие игроки.

«Я вижу, что в Татарстане созданы прекрасные условия, и наша цель — помочь подготовить ребят, чтобы им легче было переходить из юношеского хоккея во взрослый». Фото spartak.ru



— Вы воспитанник «Спартака», осенью 2016-го входили в его тренерский штаб. Команду в последние годы лихорадит, она даже пропускала чемпионаты. Какая ситуация сейчас в клубе?

— Ситуация нормальная. Им остается сыграть две игры и решить задачу попадания в плей-офф. Шансы у них хорошие, а если они займут седьмое место, то попадут на ЦСКА и это будет отличная серия. По более общим моментам — финансовой устойчивости, надежности — у меня информации нет.

— Скоро стартует хоккейный турнир Олимпиады в Пхенчане. На ваш взгляд нормально, что сборная России составлена из игроков только двух клубов?

— Мне трудно судить. У сборной есть тренерский штаб, который провел определенную работу, отобрал вот этот состав и несет ответственность за свои решения. Это первый момент, но я бы хотел больше остановиться на втором. Сильна наша сборная? Без сомнения. Но я бы не стал заранее, как кое-кто делает, отдавать нам «золото». Легкой прогулки не будет. У канадцев, американцев, шведов, да и чехов хорошие составы, и это Олимпиада, она не будет легкой, как нам кажется. Да, есть Дацюк, Ковальчук, но и соперники не лыком шиты. Главное — чтобы сами ребята заранее не успокоились. Думаю, что они и руководство команды понимают, насколько все будет серьезно.

— А почему все-таки в НХЛ решили не отпускать своих хоккеистов на Игры?

— НХЛ — коммерческая лига, хорошо за 100 лет выстроенный и отлаженный бизнес. Они диктовали ИИХФ свои условия насчет трансляций и прочее. Что-то не срослось, не договорились. В НХЛ полные стадионы, люди приходят смотреть на «звезд». Для меня было в диковинку, когда в нашем чемпионате перед плей-офф во многих командах дают отдохнуть своим ведущим игрокам. Я не представляю, как «Торонто Мэйпл Лифс», даже заранее попав в плей-офф, даст отдохнуть Матсу Сундину, который является капитаном, кумиром, и народ ходит посмотреть на него, платит деньги. Вот в этом и вся разница.

«Уровень КХЛ резко упал, когда стали искусственно выдавливать ветеранов»

— КХЛ движется в правильном направлении?

— Когда 10 лет назад КХЛ только появилась, в ней были собраны хоккеисты очень высокого уровня. Возьмем Морозова, Трощинского, многих можно перечислить. Ветераны передавали молодым свой бесценный опыт. Потом, по каким-то необъяснимым причинам, произошло искусственное выдавливание ветеранов. Смена поколений была всегда, молодые «наступали на пятки». И кто-то уходил на пенсию, кто-то переходил в другую команду. Но это был нормальный ход вещей, «естественный отбор». А КХЛ почему-то пошла на омоложение лиги искусственным путем. В результате сейчас уровень лиги намного ниже, чем он был пять лет тому назад. При том, что продолжают здесь играть Илья Ковальчук, Паша Дацюк, Зарипов, Мозякин, многие молодые хоккеисты, введенные в состав клубов КХЛ, недостаточно обучены или вообще не обучены.

— Из заокеанской карьеры какой клуб больше всего вспоминается?

— Конечно, «Мэйпл Лифс». Сейчас вот с семьей под Новый год приезжал туда, столетие хоккея отмечалось. А два года назад приехал, как раз прошло 15 лет после моего обмена, и меня попросили сказать что-нибудь во время матча. Для этого убрали рекламу, чему я был приятно удивлен и рад: в Америке реклама — это сумасшедшие деньги. И вот вывели меня на видеокуб, огромный зал закричал, зааплодировал. Было очень трогательно. Не ожидал такого, что столько лет прошло, а меня помнят, так тепло относятся.

Даниил Марков в составе «Мэйпл Лифс». Фото REUTERS, 1998 год



— Почему такие легендарные клубы, одни из основателей НХЛ — «Торонто», «Монреаль Канадиенс» — в этом столетии не радуют своих многочисленных болельщиков. Вообще, канадские клубы давно не подбирались к Кубку Стэнли — не в разнице ли между канадским и американским долларом здесь дело?

— Везде свои причины. В «Торонто» произошла перезагрузка, новые хозяева купили команду. Новый наставник — Майк Бэбкок. У них был провал, но сейчас большие планы, новые люди — Бэбкок, Лу Ламорелло. Новая и очень интересная команда своими силами строится в Эдмонтоне. Через пару лет «нефтяники» должны выстрелить. «Монреаль», к сожалению, не продлил сотрудничество с Андреем Марковым. Это ведь такой характер, эдакий стержневой хоккеист. Год назад подписали Радулова — зажигалка, самовоспламеняющийся и заводящий партнеров. Им бы и Маркова, и Радулова вместе сохранить. Не знаю, может, тоже в «Канадиенс» следует ждать перестройки.

Вот с кем в НХЛ попали в точку — так это с «Вегас Голден Найтс»! Этот дебютант лиги — просто выстрел в яблочко! Коммерческий суперпроект, где все продумано до мелочей. Сумасшедшую энергетику на арене можно прочувствовать даже через телетрансляцию — достаточно взглянуть на лица зрителей. Все в свитерах, полное безумие, и команда идет то ли на втором, то ли на третьем месте.

— Неужели в Лас-Вегасе — городе, который, как и Нью-Йорк, «никогда не спит», было мало развлечений?

— Разговоры о хоккее в Лас-Вегасе шли давно. Этот бизнес-проект разрабатывался не один год. Но в итоге в нужный момент все сошлось — идея, люди, капиталы. И отлично замесилось.

«Наш тренер мог бы добиться результата с клубом НХЛ… Если бы его туда пустили»

— Вы уже поработали со взрослой командой, сейчас вот пробуете себя в детском и юношеском хоккее. А в будущем где себя видите в качестве тренера?

«Я работал под руководством многих сильных тренеров и у каждого что-то взял, постарался переосмыслить». Фото spartak.ru

— На данный момент вместе с Захаркиным я сотрудничаю с Академией хоккея. А в будущем хотел бы работать в команде мастеров.

— В бытность игроком вы за работой тренеров следили, что-то подмечали? Кто из наставников команд, за которые вы выступали, оказал на вас наибольшее влияние ?

— Я работал под руководством многих сильных тренеров и у каждого что-то взял, постарался переосмыслить. Но, наверное, больше всего запомнился Пэт Куинн. Больше всего почерпнул у него полезной для себя информации. Накопленные знания сейчас как бы «достаю из подкорки». Кое-что переношу на бумагу, очень много смотрю хоккея — и НХЛ, и нашего, и стараюсь делать это уже под иным фокусом, чем когда сам играл. И все это «беру на карандаш».

— У Майка Кинэна после завоевания Кубка Стэнли получилось выиграть Кубок Гагарина. А мог бы российский авторитетный специалист добиться громкого успеха с клубом НХЛ?

— Мог бы. Если бы его туда пустили.