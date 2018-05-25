Россия не выйдет из группы, Германия не станет чемпионом, а Мутко не вернется в президенты РФС

Чего ждать от ЧМ-2018 — в прогнозе «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

До старта ЧМ-2018 осталось всего три недели, которые, однако, будут длиться мучительно долго. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в начале 2017 года уже предсказывал на страницах «Реального времени» третье место сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций, победу Германии в том же турнире и другие факты и события европейского и мирового сезона. На очереди — домашний для России мундиаль и пятерка свежих прогнозов «от Ошовского» в его авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Сборная России не выйдет из группы

«За кого болеть будешь?» — «За наших». — «А после группового этапа?» — надо признать, что эта бородатая шуточка вновь актуальна. До старта ЧМ-2018 остается три недели, но ни о каком спокойствии вокруг сборной России и уверенности в ее успехе говорить не приходится. Ситуация настолько критична, что даже в популярных спортивных ток-шоу прямо заявляют: команды у нашей сборной нет. И по мнению большинства экспертов, в этом прямая вина Станислава Черчесова.

«Мы, кажется, забыли, что тренер — это не только тактик, но еще и педагог. Ну случился у тебя конфликт с Денисовым — сделай ответный шаг навстречу, урегулируй ситуацию! Но Станислав Саламович ничего для этого не делает», — возмущается комментатор Григорий Твалтвадзе. Лучший опорник РФПЛ минувшего сезона ожидаемо остался за бортом сборной России. Однако прилюдно Игорь Денисов расстраиваться не спешит. Более того, в случае провала нашей сборной опорник «Локо» как никто другой получит возможность «изобразить усы» в соцсетях. И, может быть, даже будет прав.

«Что касается остальной нашей команды… Не хочу никого обидеть, но сейчас в ней собраны очень слабенькие ребята. А некоторым футболистам в сборной вообще делать нечего. Если за три недели ничего не изменится, из группы мы не выйдем, — считает известный своей прямолинейностью эксперт Валерий Рейнгольд. — Команда Станислава Черчесова готовится к ЧМ на фоне обилия травм, жесточайшего давления общественности и порой вскипающих конфликтов внутри команды. Тренер ставит личные отношения выше интересов страны, что для наставника сборной России категорически недопустимо».

До старта ЧМ-2018 остается три недели, но ни о каком спокойствии вокруг сборной России и уверенности в ее успехе говорить не приходится. Олег Тихонов



На ЧМ-2002 Олег Романцев не включил в сборную Овчинникова, Кечинова и Ролана Гусева, хотя на тот момент они считались одними из лучших футболистов страны. Как итог — невыход из самой легкой группы. Ситуация повторится.



Мутко не вернется в президенты РФС, а лимит существенно ослабят

Вероятность отъезда российских футболистов за границу прямо пропорциональна их выступлению на ЧМ. Но даже лояльный Юрий Семин утверждает, что у нас слабая команда, и надеяться на подвиги сборной России едва ли приходится. Кроме того, резонный вопрос: зачем ехать за границу (где придется пахать), если и в средненькой РФПЛ платят на уровне топ-звезд?!

Виталий Леонтьевич Мутко продолжит быть близким к нашему футболу человеком, однако все чаще звучат слухи о его вероятном сменщике. Им может стать руководитель «Динамо» Владимир Стржалковский — смелый и решительный человек, который в апреле инициировал проверку в ФК на предмет коррупции. Именно Стржалковскому принадлежит решение об увольнении с поста тренера Юрия Калитвинцева и назначении Дмитрия Хохлова. Этот шаг позволил «Динамо» подняться в первую восьмерку.

Приход Стржалковского в систему РФС может кардинально изменить ситуацию в нашем футболе. Возможно, именно Владимир станет тем человеком, который раз и навсегда покончит с лимитом, от которого уже «вешались» Виллаш-Боаш, Луческу, Каррера, Манчини и ряд других уважаемых в Европе специалистов. Провал на домашнем ЧМ может похоронить лимит. Революционных мер будет уже не избежать.

Виталий Леонтьевич Мутко продолжит быть близким к нашему футболу человеком, однако все чаще звучат слухи о его вероятном сменщике. Фото Максима Платонова

Сборная Германии пройдет далеко, но золото не выиграет

Личные интересы выше командных ставил в свое время даже Йоахим Лев. В 2008 году он поссорился с Кевином Кураньи прямо во время матча со сборной России. Та игра стала последней в карьере нападающего «Динамо» за сборную Германии. Однако, в отличие от нашей команды, у Бундесманншафт есть огромный выбор высококлассных игроков. Настолько огромный, что на ЧМ-2018 не поехала звезда мюнхенской «Баварии» Сандро Вагнер. Нападающий эту новость воспринял максимально близко к сердцу: репортерам удалось заснять, как Вагнер бьется в истерике, а Левандовски пытается его утешить. На эмоциях 30-летний Сандро завершил карьеру в сборной.

В России атаку сборной Германии, скорее всего, представят Тимо Вернер («Лейпциг»), Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс (дортмундская «Боруссия») и Нильс Петерсен («Фрайбург»). Все четверо — нападающие мирового уровня. За 22-летнего Вернера «МЮ» уже сейчас готов выложить 100 млн евро, а 29-летний Нильс Петерсен и вовсе стал одним из открытий прошедшего евросезона. Выступая за скромный «Фрайбург», нападающий сумел наколотить 16 мячей — лучший показатель среди немецких форвардов.

Примерно такой же перекомплект почти на всех остальных позициях. Однако есть зоны, за которые Лев явно беспокоится. Непонятно, успеет ли набрать нужные кондиции к ЧМ голкипер Мануэль Нойер, который пропустил сезон из-за тяжелейшей травмы. Его сменщиком №1 считается Бернд Лено, однако в прошедшем сезоне ошибок у голкипера «Байера» хватало. В обойме также есть Марк-Андре тер Штеген. За последний сезон вратарь «Барселоны» сильно прибавил, в том числе в игре ногами, однако и он не может похвастаться стопроцентной стабильностью и харизмой, как у Нойера.

Кроме того, не совсем понятно, кто будет закрывать левый фланг защиты. На этой позиции тренер планирует использовать защитника «Герты» Марвина Платтенхарта, а также проведшего откровенно плохой сезон Йонаса Хектора. Две недели назад Хектор продлил контракт с вылетевшим «Кельном», и сможет ли он прогрессировать в Бундеслиге 2 — большой вопрос. Отдельные пробелы в составе, скорее всего, помешают сборной Германии взять второй Кубок мира подряд.

Отдельные пробелы в составе, скорее всего, помешают сборной Германии взять второй Кубок мира подряд. Фото x-power-club.com



Чемпионом станет сборная Бразилии

Чемпионом же по многим раскладам должна становиться Бразилия. Новое поколение футболистов значительно сильнее предыдущего, в котором место в составе находилось даже Жо. Как в старые добрые времена, все меньше футболистов в сборной из местного чемпионата. В основе же «Селесао» и вовсе, скорее всего, будет только один — крепкий правый защитник «Коринтианса» Фагнер.

В команде не осталось футболистов, которым наплевать на сборную. «Меня не волнует, попаду я на ЧМ или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь в своем будущем и будущем своей семьи. Я не хочу быть бедным, когда постарею, с одними лишь воспоминаниями о том, как я играл на каком-то там ЧМ», — заявил Оскар и не попал в окончательный список.

Нынешняя сборная выглядит устрашающе. Основным голкипером должен стать «романист» Алиссон, которого называют не иначе как «Месси среди вратарей». В центре обороны — отлаженный дуэт из «ПСЖ» Тиаго Силва-Маркиньос, в опорной зоне вместе с Каземиро и Паулиньо будет играть полузащитник «Шахтера» Фред, а в атаке мы увидим Виллиана, Габи Жезуса и Коутиньо. Состав настолько серьезный, что в нем не всегда находится место потрясающему вингеру «Юве» Дугласу Косте и проводящему космический сезон за «Ливерпуль» Роберто Фирмино.

Но самое главное — сборная наконец-то чувствует полное единение со своим тренером. После Луиса Фелипе Сколари, приведшего Бразилию к титулу в 2002-м, в национальной команде не было по-настоящему подходящего ей тренера. А теперь он есть. Именно под руководством Тите «Коринтианс» в свое время обыграл «Челси» в финале клубного ЧМ. Именно при нем сборная Бразилии первой квалифицировалась на ЧМ-2018. И именно Тите сделал из «Селесао» главных фаворитов турнира.

Нынешняя сборная Бразилии выглядит устрашающе. Фото sportsdaily.ru

Прогнозы и факты одной строкой

Мохаммед Салах — форвард, который как никогда близок к прерыванию гегемонии Роналду и Месси. Однако ЧМ — не тот турнир, где Салах в составе скромной сборной Египта сможет предъявить свои козыри. Вероятность того, что «фараоны» опередят Россию и Саудовскую Аравию велика, но дальше 1/8 финала пройти будет почти невозможно.

Лео Месси вновь не возьмет ЧМ. Атака аргентинцев — сильнейшая на мундиале, но в остальных линиях наблюдается явный дефицит игроков топ-уровня. К тому же, «альбиселеста» никак не может по-настоящему сыграться, даже с приходом Хорхе Сампаоли.

Совершенно точно далеко пройдет сборная Бельгии. Подавляющее большинство игроков приблизились к 30-летнему рубежу, команда в самом соку, все ладят с главным тренером Роберто Мартинесом — что еще нужно для выхода в полуфинал?!

В составе Саудовской Аравии играют сразу три футболиста из топ-чемпионатов (все — из Ла Лиги). В российской команде в топ-лиге выступает только Денис Черышев.

Из стран-хозяек ЧМ только ЮАР в 2010-м не выходила из группы. Африканцы пропустили тогда вперед Мексику и Уругвай, с которым нам играть этим летом. Россияне могут повторить «подвиг» ЮАР.