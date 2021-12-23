Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров СИБУРа
Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, генеральный директор АО «УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в состав совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». Компания раскрыла решение собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета.
Также в совет директоров вошли экс-премьер Франции Франсуа Фийон (также входит в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России) и Антон Устинов от «СОГАЗа».ПромышленностьНефтехимия Татарстан Шигабутдинов Альберт Кашафович
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