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Промышленность

Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров СИБУРа

19:49, 23.12.2021
Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров СИБУРа
Фото: Роман Хасаев

Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, генеральный директор АО «УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в состав совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». Компания раскрыла решение собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета.

Также в совет директоров вошли экс-премьер Франции Франсуа Фийон (также входит в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России) и Антон Устинов от «СОГАЗа».

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