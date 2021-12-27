Альберт Шигабутдинов: «Планируем инвестиции в высокорентабельные проекты»

Фото: Роман Хасаев

Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию — генеральный директор АО «УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в понедельник, 27 декабря, рассказал журналистам о планах, касающихся инвестиционных проектов в части средств, что будут получены от СИБУРа по условиям сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов.

Как особо подчеркнул Альберт Шигабутдинов, в первую очередь интерес вызывают проекты с высоким уровнем рентабельности:

— Во все проекты, где внутренняя норма рентабельности будет достигаться не меньше 15%. Но в основном 20—25%, — отметил он.

Если говорить о конкретных направлениях и отраслях, то палитра интересов широка:

— Основное — нефтехимия. Нефтехимическая промышленность в двух направлениях: крупнотоннажная и малотоннажная. Кроме того, много еще проектов, связанных с другими направлениями деятельности: рынок ценных бумаг, финансовые рынки… Очень много планов. В двух словах не расскажешь, — сообщил он.