Избирательные участки в зоне СВО, страхование членов УИК: Татарстан на финишной прямой подготовки к выборам

Татарстанцы смогут проголосовать за раиса в ЛНР, ДНР и Херсонской области

Фото: Динар Фатыхов

Пять дней осталось до Единого дня голосования. Подготовка к нему проходит в строгом соответствии с календарным планом, заверил сегодня на брифинге глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев. При этом сервис «Мобильный избиратель» завершит работу уже завтра. Подробнее о том, на что обратить внимание татарстанцам в преддверии выборов, — в материале «Реального времени».



Треть избирателей в республике — молодежь

Уже 14 сентября татарстанцы будут выбирать раиса республики и депутата Госсовета в Мелекесском избирательном округе. Кроме того, в регионе пройдут выборы муниципальных депутатов. На 7 531 мандат претендуют 11 426 зарегистрированных кандидатов, причем 2,6 тыс. из них — самовыдвиженцы.

Правом голоса на 1 июля обладают 2,9 млн татарстанцев, 40 тыс. из них в этом году примут участие в выборах впервые. В целом на молодежь приходится 33,5% от общего числа избирателей. «Это очень серьезная, важная категория, поэтому сейчас большую часть времени мы встречаемся с молодежью, проводим дни молодого избирателя», — рассказал Андрей Кондратьев.

— Подготовка к Единому дню голосования проходит в строгом соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией календарным планом, согласно закону, открыто и гласно. Кампания проходит корректно, звонков с жалобами, тревожных сообщений в адрес ЦИК Татарстана на сегодня не поступало, — сообщил докладчик.



Татарстанцы смогут принять участие в голосовании даже на СВО

Жалоб не было, но были уточнения: от избирателей поступило порядка 500 звонков с вопросами о предстоящих выборах. Большая часть — около 70% — касались работы сервиса «Мобильный избиратель» и желания проголосовать за пределами Татарстана, рассказал глава ЦИК.



Принять участие в татарстанских выборах можно из Москвы: экстерриториальный участок будет открыт в здании Полномочного представительства республики в России. Возможность проголосовать за раиса республики в этом году будет также у татарстанцев, находящихся в зоне СВО. Два участка откроются в ЛНР, два — в ДНР, один — в Херсонской области, сообщил Кондратьев.

— Понятно, что голосование на них проводится строго в соответствии с избирательным законодательством. <...> Все протоколы с участковых избирательных комиссий будут доставлены, как и бюллетени, спецсвязью, под военизированной охраной в Казань, — подчеркнул он.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Завтра завершит работу сервис «Мобильный избиратель»

«Мобильным избирателем» в регионе воспользовались 25,5 тыс. человек, причем 96% сделали это через портал госуслуг. Сервис завершит работу уже завтра, напомнил глава ЦИК Татарстана. С 18:00 пользователи не смогут воспользоваться им в МФЦ, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях, а с 23:59 он будет недоступен и на портале госуслуг. О желании проголосовать на дому татарстанцам нужно успеть заявить до 12 сентября.

Все члены участковых избирательных комиссий (УИК) в этом году застрахованы, добавил Кондратьев. По его словам, такая практика зародилась во время кампании 2020 года, развернувшейся во время пандемии.

— Человек, обратившийся с заболеванием, получает выплаты ежедневно за больничный лист. А полное покрытие составляет 500 тыс. [рублей] на человека, — сказал спикер в ответ на вопрос о том, сколько средств было потрачено на страхование членов УИК.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru