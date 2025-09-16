Во время выборов раиса на Татарстан совершили более 27 тыс. хакерских атак

Обеспечением цифровой безопасности занимался целый штаб

Фото: Динар Фатыхов

Во время выборов раиса на Татарстан совершили более 27 тыс. хакерских атак. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии Татарстана сообщил ее председатель Андрей Кондратьев.

— 27,4 тыс. атак было [совершено] на наши ресурсы, — сказал он.

По словам Кондратьева, часть атак были очень серьезного уровня. Обеспечением цифровой безопасности занимался целый штаб, добавил глава ЦИК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак.



Галия Гарифуллина