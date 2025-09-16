Во время выборов раиса на Татарстан совершили более 27 тыс. хакерских атак
Обеспечением цифровой безопасности занимался целый штаб
Во время выборов раиса на Татарстан совершили более 27 тыс. хакерских атак. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии Татарстана сообщил ее председатель Андрей Кондратьев.
— 27,4 тыс. атак было [совершено] на наши ресурсы, — сказал он.
По словам Кондратьева, часть атак были очень серьезного уровня. Обеспечением цифровой безопасности занимался целый штаб, добавил глава ЦИК.
Напомним, Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак.
