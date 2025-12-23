Минниханов заявил, что за три месяца в Татарстане установили 700 точек Wi-Fi

В целом в республике 2,2 тыс. таких точек

За последние три месяца в Татарстане установили 700 точек доступа к сети Wi-Fi. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на пресс-конференции.

— За три месяца мы установили 700 точек Wi-Fi. Сейчас информацию доводим до населения. В целом у нас в республике 2,2 тыс. таких точек, — сказал руководитель республики.

При этом он призвал власти региона к бдительности, поскольку враги зачастую используют сотовые вышки, чтобы наводить свои беспилотники на судьбоносные объекты энергетики, производственные объекты республики.

— Враг не дремлет, и нужно быть очень бдительным. Среди нас могут быть предатели, которые способны совершить такие дерзкие вещи: детей обманывают или за три копейки заставляют что-то делать. К сожалению, такие проблемы есть, но мы будем работать над их решением, — добавил раис Татарстана.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день по части безопасности граждан в республике уже проделана очень серьезная работа.

Никита Егоров