Роскомнадзор сообщил о 18 фишинговых атаках на ресурсы выборов
Все атаки были успешно отражены
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак на ресурсы единого дня голосования в России. Об этом заявил представитель Роскомнадзора Александр Ижко, сообщило РИА «Новости».
— Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам выявлено 18 фишинговых атак на ресурсы Единого дня голосования-2025, — сообщил Ижко в информационном центре ЦИК.
Все атаки были успешно отражены. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ограничил доступ к фишинговым ресурсам в рамках Регламента противодействия компьютерным атакам.
Накануне Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут.
