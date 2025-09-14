Новости общества

Роскомнадзор сообщил о 18 фишинговых атаках на ресурсы выборов

14:55, 14.09.2025

Все атаки были успешно отражены

Фото: Реальное время

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак на ресурсы единого дня голосования в России. Об этом заявил представитель Роскомнадзора Александр Ижко, сообщило РИА «Новости».

— Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам выявлено 18 фишинговых атак на ресурсы Единого дня голосования-2025, — сообщил Ижко в информационном центре ЦИК.

Все атаки были успешно отражены. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ограничил доступ к фишинговым ресурсам в рамках Регламента противодействия компьютерным атакам.

Накануне Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут.

Анастасия Фартыгина

