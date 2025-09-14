Роскомнадзор зафиксировал около 100 кибератак на избирательные системы

Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут

Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут, пишет РИА «Новости».

Врио начальника управления Роскомнадзора Александр Ижко сообщил: «Зафиксировано 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут».

Атаки были направлены на системы Центральной избирательной комиссии, Департамента информационных технологий Москвы и платформу дистанционного электронного голосования. Несмотря на масштабные кибератаки, все системы продолжали работать в штатном режиме.

Напомним, что более 16 миллионов россиян уже проголосовали в день выборов.



Анастасия Фартыгина