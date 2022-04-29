ДУМ Татарстана получило 810 мест на хадж в Мекку и Медину

Фото: Айрат Касимов

Духовному управлению мусульман Татарстана в 2022 году выделена квота на 810 мест на хадж в Мекку и Медину. Всего для мусульман России выделено 11 318 мест.

Для сравнения, из Дагестана в этом году смогут отправиться 4 650 паломников, а из Чечни — 1 320. Для Духовного управления мусульман Крыма квота составила 270 мест, для Координационного центра мусульман Северного Кавказа — 580. ДУМ Башкирии сможет отправить на хадж 300 мусульман.

Квоты на реализацию путевок в хадж распределены среди 11 духовных управлений мусульман и координационных центров России, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Фото: Айрат Касимов

В Духовном управлении мусульман России обратили внимание, что квота в 11 318 мест на хадж в два раза меньше, чем в прошлые годы. Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии сократило ее для всех стран — с 2 до 1 миллиона.



Татьяна Демина