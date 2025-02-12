Минниханов: Казань претендует на звание культурной столицы исламского мира 2026 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на 13-й Конференции министров культуры исламского мира в Джидде. Он подчеркнул тесные и доверительные отношения между Россией и исламскими государствами, сообщает его пресс-служба.

Приветствуя участников из более чем 50 стран, Минниханов отметил важность расширения БРИКС как свидетельства приверженности принципам многополярности со стороны мусульманских партнеров. Он напомнил, что Казань в октябре прошлого года принимала саммит глав государств объединения, в котором участвовали представители и лидеры 36 стран, включая 16 мусульманских государств — членов Организации исламского сотрудничества.

Минниханов также сообщил, что по поручению президента России возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Он подчеркнул важность предстоящего заседания Группы в мае 2025 года, которое будет посвящено опыту России и стран исламского мира в сфере молодежной политики и пройдет в рамках KazanForum. Раис Татарстана пригласил участников конференции стать почетными гостями KazanForum.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках своего выступления Минниханов рассказал о богатых культурных традициях Татарстана и сообщил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в Список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

В заключение Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в участии в программе культурных столиц ICESCO и сообщил о выдвижении Казани на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году, выразив надежду на поддержку заявки со стороны участников конференции.

Рената Валеева