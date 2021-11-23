Минниханов прибыл в Саудовскую Аравию для проведения заседания группы «Россия — исламский мир»
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Саудовскую Аравию. Он примет участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир».
Стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия России с мусульманскими странами в вопросах торгово-экономических связей, межрелигиозного диалога, в популяризации и отстаивании традиционных культурно-этических ценностей, для активизации регионального сотрудничества.
Помимо заседания группы Минниханов встретится с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка, его высочеством Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом, а также примет участие в круглом столе с деловыми кругами, и встретится с представителями татарской диаспоры, передает пресс-служба президента РТ.
На прошлой неделе правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества присвоило Казани статус «Молодежная столица ОИС — 2022». Столица Татарстана проведет международные ивенты: глобальный молодежный саммит стран ОИС, молодежный фестиваль мусульманской культуры, конные скачки.
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