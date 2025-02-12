Минниханов обсудил взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. Об этом сообщила пресс-служба республики.

— Вас хорошо знают в России как авторитетного представителя влиятельной организации, объединяющей мусульманские страны, с которой мы плотно взаимодействуем, — подчеркнул Минниханов, поздравив его с 55-летием ОИС.

Раис отметил важную роль Татарстана в развитии связей России с ОИС и с теплотой вспомнил свое участие в заседании организации в Гамбии в прошлом году, где он имел возможность обсудить сотрудничество с лидерами ряда стран-членов ОИС.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи раис республики подробно рассказал об актуальных вопросах, обсуждаемых на KazanForum, подчеркнув его роль как площадки для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Россией и мусульманскими странами. Он пригласил Хусейна Ибрахима Таху посетить предстоящий саммит.

— Для меня большая честь встретиться с вами. Высоко ценим работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». И рассчитываем на расширение сотрудничества возглавляемой вами Группы с Организацией исламского сотрудничества, — ответил генсек.

По итогам 2023 года товарооборот республики со странами-членами организации увеличился на 83% и составил $5,7 млрд. Значительно выросла торговля с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.

Помимо этого, Минниханов уже встретился с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом в рамках 13-й Конференции министров культуры исламского мира в Джидде.

Рената Валеева