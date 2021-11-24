Татарстан готов сотрудничать в вопросе исламского банкинга с Саудовской Аравией

Фото: пресс-служба президента РТ

Будучи пилотным регионом по реализации проектов исламского банкинга в России, Татарстан готов сотрудничать в этом вопросе с Саудовской Аравией. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом.

Напомнив об этом, Минниханов также сообщил, что Татарстан видит интерес и активно работает с Саудовской Аравией в области энергетики и сельского хозяйства. Он отметил, что королевство — важный партнер России и отношения между странами развиваются почти во всех направлениях.

Также президент республики выразил признательность за внимание саудовского руководства к татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж. В 2019 году, до пандемии, 1,8 тысячи человек из Татарстана совершили паломничество.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Саудовской Аравии началось заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Его председатель — Рустам Минниханов.



Дарья Акимова