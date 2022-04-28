Квота для российских мусульман на хадж в Мекку и Медину будет в два раза меньше, чем в прошлые годы

В 2022 году квота для российских мусульман на хадж в Мекку и Медину составит чуть более 11 тысяч мест — в два раза меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщил зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии сократило квоту на паломничество для всех стран — с 2 млн до 1 млн. Для России установили квоту в 11 318 человек, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В 2021 году президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом. Они обсудили паломничество российских мусульман в 2022 году. Тогда удалось получить разрешение на посещение святых мест в Мекке и Медине для российских мусульман.



Татьяна Леухина