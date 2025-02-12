Глава ICESCO на встрече с Миннихановым: «Казань для меня как второй дом»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстан Рустам Минниханов встретился с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом в рамках 13-й Конференции министров культуры исламского мира в Джидде. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов поблагодарил руководителя организации за личное участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Казанском глобальном молодежном саммите.



— Казань для меня как второй дом. Я всегда с удовольствием посещаю вашу республику, — сказал гендиректор. Он также подчеркнул важность информации о связях России с Исламским миром, представленной на мероприятиях в Казани.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи Минниханов заявил о том, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с ICESCO. Кроме того, он сообщил о готовности провести в следующем году Конференцию министров культуры стран Организации исламского сотрудничества и выразил надежду на содействие и активное участие со стороны ICESCO в организации и проведении данного мероприятия на высоком уровне.

— Учитывая миссию Вашей организации, уверен, сегодня созданы все условия для наращивания нашего дальнейшего сотрудничества в продвижении традиционных ценностей и развитии культуры, образования и науки, — заключил Минниханов.

Ранее раис Татарстана заявил о заинтересованности республики в участии в программе культурных столиц ICESCO и сообщил о выдвижении Казани на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году, выразив надежду на поддержку заявки со стороны участников конференции.

Рената Валеева