В этом году ЕГЭ в Татарстане будут сдавать 17 тысяч выпускников: что ждет на экзамене

ЕГЭ в числах

В 2024 году ЕГЭ в Татарстане будут сдавать порядка 17 тысяч выпускников, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минобразования республики. Как пояснили в ведомстве, точные цифры будут известны к концу января.

Для сравнения, в 2023 году Государственную итоговую аттестацию сдавали 16,5 тысячи человек, а в 2022-м — 17 420 выпускников. Расписание уже определено: первыми в рамках основной волны сдавать экзамены пойдут те школьники, которые выберут географию, литературу или химию. Для них экзаменационный период начнется 23 мая.

Самые массовые экзамены — по русскому языку и математике — пройдут 28 и 31 мая соответственно. Закрывать основной период ЕГЭ будут выпускники, сдающие экзамен по иностранному языку. На 17 и 18 июня намечена устная часть предмета. С 20 июня по 1 июля установлены резервные даты.

По итогам прошлого года самыми быстрорастущими стали экзамены по информатике и обществознанию. Первый экзамен выбрали 3 289 одиннадцатиклассников, второй — 5 986. В целом же количество выпускников, сдающих «технические» предметы, в Татарстане снижается.



Как в Татарстане сдают ЕГЭ

Итоги прошлого года показали, что выпускники из Казани и всего Татарстана успешно сдают Единый государственный экзамен. Результаты выпускников 11-х классов школ столицы республики оказались выше всероссийских, но в среднем по Татарстану наблюдалась и негативная тенденция.

Так, средний балл по русскому языку в республике снизился на 0,81 балла, но даже это не помешало ему оказаться выше общероссийского показателя. Разрыв в пользу Татарстана превысил 3,5 балла



Сократилось в республике по итогам 2023 года и количество выпускников, набравших 200 баллов за два экзамена. Таких результатов достигли всего восемь одиннадцатиклассников, почти вдвое меньше, чем в 2022-м (14 человек). А вот 100-балльников в Татарстане оказалось 180. Половина из них — выпускники из Казани.

Самое большое количество стобалльных результатов казанские выпускники получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно. По одному человеку набрали высший балл на ЕГЭ по биологии и географии.



Нововведения в ЕГЭ

Минувший год ознаменовал большое количество нововведений в Едином государственном экзамене. Так, изменилась структура ЕГЭ по русскому языку, изменились сложность некоторых заданий по этому предмету и количество первичных баллов за некоторые вопросы. Различные изменения претерпели и многие другие предметы.

Хотя, и в 2024 году ЕГЭ в России реформировать не планируют, различные изменения в структуру экзамена продолжают вноситься, даже не смотря на критику самой модели аттестации со стороны выпускников и депутатов Госдумы.

Из приятных нововведений, например, — дополнительные баллы к результатам экзамена за золотые или серебряные медали. Немного легче может оказаться ЕГЭ по физике, потому что количество заданий в нем уменьшилось с 30 до 26.

Кроме того, в ЕГЭ планируется вводить самые актуальные достижения в сфере IT. Проверять отсутствие нарушений на экзамене планируется с помощью нейросети. Выносить вердикт ей не позволят, итоговое решение все равно останется за человеком.

Среди основных нововведений можно выделить следующее:

не позже чем за две недели до экзамена можно будет изменить выбор с базовой математики на профильную, и наоборот, а для выпускников прошлых лет — изменить и дополнить перечень выбранных предметов;

из ЕГЭ по географии исключили задания на определение азимута и построение профиля — их перенесли в ОГЭ;

выпускники прошлых лет не смогут сдавать ЕГЭ досрочно;

в профильной математике добавили задание на умение работать с векторами;

в экзамене по физике в заданиях №21 и №23 выпускники встретят только вопросы по молекулярной физике или электродинамике, а в задании №25 их ждет расчетная задача по электродинамике;

в некоторые задания ЕГЭ по истории включены вопросы, посвященные специальной военной операции и событиям последних лет, также больший упор сделан на Великую Отечественную войну.

В перспективе и расширение перечня доступных для сдачи предметов. В Рособрнадзоре рассказали, что к ним поступили предложения включить арабский язык в школьную программу и в ЕГЭ. Уже сейчас выпускники могут выбрать для сдачи пять иностранных языков, правда «восточный» из них только один — китайский.

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Артем Гафаров