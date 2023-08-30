Абитуриентам с медалями будут начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выпускники российских школ будут получать дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при наличии у них золотой или серебряной медали. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов, — цитирует его ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике в этом году оказались выше среднероссийских. По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65, по профильной математике — 63,59.

По сравнению с прошлым годом казанским выпускникам удалось улучшить средний балл по четырем предметам — литературе, химии, географии и биологии. А результаты ЕГЭ по физике, обществознанию, информатике, истории и иностранным языкам оказались чуть ниже результатов прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов