В России не планируют реформировать ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Введение во всех российских вузах новой модели высшего образования, которая вступит в силу с 1 сентября 2025 года, не требует изменений формата или содержания ЕГЭ. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Выпускной экзамен и экзамен для поступления — это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов, организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших, — сказал он в интервью ТАСС.

Он уточнил, что вузы полностью удовлетворены действующей системой аттестации выпускников средних общих учебных заведений. Его он назвал «самодостаточным экзаменом».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 сентября 2025 года в вузах России внедрят новую национальную систему высшего образования. Как рассказал заместитель руководителя Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, к этому моменту должен быть сформирован макет новой системы и утверждены новые образовательные стандарты.

В новой системе студентам будет доступно базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

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Айрат Назипов