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В Татарстане сократилось число выпускников, получивших 200 баллов на ЕГЭ

09:25, 04.07.2023
В Татарстане сократилось число выпускников, получивших 200 баллов на ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане 200 баллов за два экзамена получили восемь выпускников 11-х классов. Это на шесть человек меньше, чем в прошлом году, сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

Максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному предмету — 100 — получили в Татарстане 180 выпускников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильсур Хадиуллин напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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