Утверждены даты проведения ЕГЭ в 2024 году: основной период стартует 23 мая
В России определены даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Основной этап сдачи начнется 23 мая и продлится до 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября.
Первыми сдавать ЕГЭ будут школьники, выбравшие географию, литературу и химию — 23 мая. Затем последуют экзамены по русскому языку (28 мая), базовой и профильной математике (31 мая). Обязательные предметы поставлены первыми, чтобы выпускники своевременно получили аттестаты о среднем образовании.
Далее по расписанию:
- 4 июня — обществознание;
- 10 июня — история и физика;
- 13 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
- 7 и 8 июня — информатика;
- 17 и 18 июня — устная часть экзамена по иностранному языку.
С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни.
Подробные даты Основного государственного экзамена (ОГЭ) также были объявлены: основной этап — с 21 мая по 2 июля, досрочный — с 23 апреля по 18 мая, дополнительный — с 3 по 24 сентября. Экзамены для 9 классов, назначенные на 24 и 25 мая, были перенесены, чтобы освободить дни для проведения последнего звонка.
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