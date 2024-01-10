Утверждены даты проведения ЕГЭ в 2024 году: основной период стартует 23 мая

В России определены даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Основной этап сдачи начнется 23 мая и продлится до 1 июля. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Первыми сдавать ЕГЭ будут школьники, выбравшие географию, литературу и химию — 23 мая. Затем последуют экзамены по русскому языку (28 мая), базовой и профильной математике (31 мая). Обязательные предметы поставлены первыми, чтобы выпускники своевременно получили аттестаты о среднем образовании.

Далее по расписанию:

4 июня — обществознание;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

7 и 8 июня — информатика;

17 и 18 июня — устная часть экзамена по иностранному языку.

С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни.

Подробные даты Основного государственного экзамена (ОГЭ) также были объявлены: основной этап — с 21 мая по 2 июля, досрочный — с 23 апреля по 18 мая, дополнительный — с 3 по 24 сентября. Экзамены для 9 классов, назначенные на 24 и 25 мая, были перенесены, чтобы освободить дни для проведения последнего звонка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина