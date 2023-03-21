Выпускники школ в Татарстане стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ информатику и обществознание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане выросло количество выпускников школы, выбравших для сдачи Единого государственного экзамену информатику и ИКТ, обществознание, историю и литературу. Об этом рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Информатику будут сдавать 3 289 одиннадцатиклассников, что на 674 выпускника больше, чем в 2022 году. Количество участников по обществознанию выросло на 68 человек, до 5 986, по истории — на 15, до 1 664 человек, а по литературе — на 12, до 819 человек.



Количество школьников, запланировавших сдачу профильной математики, по сравнению с прошлым годом сократилось на 140, до 7 574 человек. ЕГЭ по физике в 2023-м напишут 2 207 одиннадцатиклассников, что на 468 меньше, чем в 2022-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сократилось и количество заявлений на сдачу Единого государственного экзамена и по другим предметам. Так, химию выбрали 1 664 выпускника — на 348 меньше, чем в прошлом году. ЕГЭ по английскому языку напишут 1 955 человек (-124), по немецкому языку — 14 человек (-17), по французскому языку — 13 человек (-2).

Напомним, в 2023 году Единый государственный экзамен в Татарстане напишут 16 546 человек. Из них 15 179 — выпускники школ этого года.



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Татьяна Демина