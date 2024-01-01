ЦИК завершил прием документов для участия в выборах

Центризбирком России завершил прием документов от претендентов для участия в выборах президента России, сообщает ЦИК.



В 18:00 завершился срок представления в ЦИК решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов. До этого, в среду, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев.

По данным на 30 декабря, в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина в 2024 году собрали более 500 тысяч подписей.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. По данным на 28 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами на пост главы государства выросло до 33 человек.



Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку его самовыдвижения.

На выборах президента России в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.



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Маргарита Головатенко