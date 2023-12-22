В Казани открыли региональный избирательный штаб Владимира Путина

В столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб президента России Владимира Путина. Как информирует пресс-служба раиса республики, он расположился в здании ДОСААФ.

Штаб предназначен для встреч с доверенными лицами, волонтерами, экспертами и сопредседателями штаба в круглосуточном режиме. Татарстанцы могут оставить обращение и поставить подпись в поддержку действующего главы государства.

Координировать работу штаба будут сопредседатели президента. Среди них оказался Герой России Расим Баксиков — командир отличившегося экипажа танка «Алеша».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В Центральную избирательную комиссию РФ поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.



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Айрат Назипов