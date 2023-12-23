В России начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего российского президента Владимира Путина на выборах в 2024 году. Он продолжится до конца января, пишет ТАСС.

Подписи намерены собирать как в региональных штабах, так и в отделениях «Народного фронта». Для регистрации нужно получить 300 тысяч подписей.

Также сегодня пройдут предвыборные съезды двух партий — КПРФ и «Справедливой России». Первая намерена выдвинуть своего кандидата для участия в выборах — им может стать депутат Госдумы Николай Харитонов. Вторая же наоборот планирует поддержать Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ.



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Максим Кокунин