В России собрали более 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина в 2024 году собрали более 500 тысяч подписей, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.



— Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. По данным на 28 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами на пост главы государства выросло до 33 человек.



Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что республика приступила к подготовке к выборам. Он отметил, что Татарстан — регион, в котором очень активные избиратели. В республике могут досрочно завершить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

На выборах президента России в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

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Маргарита Головатенко