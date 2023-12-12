Для охраны всех российских школ нужно 700 тысяч новых сотрудников и 600 млрд рублей ежегодно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для охраны всех учебных заведений в России нужно порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно, сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.



Он отметил, что это существенная нагрузка на бюджет страны и такие меры «проблематично обеспечить даже в течение какого-то времени».

— Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка, — приводит его слова ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

О необходимости мер для обеспечения безопасности школ вновь заговорили после недавней трагедии в Брянске. 14-летняя ученица гимназии №5 открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

Замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, а сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, Галину Черткову арестовали на два месяца. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отца школьницы, устроившей стрельбу, отправили под стражу на два месяца.



Семье погибшей девочки при стрельбе в гимназии выплатят 1 млн рублей. По 500 тысяч рублей получат семьи детей с тяжелыми ранениями, по 300 тысяч — с легкими ранениями.



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Маргарита Головатенко