Главное о коронавирусе за неделю: отмена режима повышенной готовности в Татарстане, платформа по реабилитации
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 12 по 18 июня 2023 года.
В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19
- За неделю в Татарстане COVID-19 подтвердился у 101 человека.
С начала пандемии на территории республики выявили 206 138 случаев коронавируса. Вылечились от него в общей сложности 203 769 пациентов, умерли — 2 010 человек.
- В Татарстане отменили режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, введенный из-за коронавируса. Распоряжение о его снятии подписал раис республики Рустам Минниханов. Этот режим ввели в регионе 19 марта 2020 года.
- За неделю в республике провели 42 699 лабораторных исследований на коронавирус. Всего в республике выполнили 9 260 803 теста на COVID-19.
Россияне стали реже покупать антибиотики
- За неделю в России зарегистрировали 6 785 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 025 человек. Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 949 243 человека. За неделю в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 10 034 россиянина. Всего от вируса вылечились 22 389 297 человек. От инфекции с начала 2020 года скончались 399 339 человек.
- Показатель заболеваемости COVID-19 в стране за неделю снизился на 28%. Рост заболеваемости наблюдается в девяти российских субъектах, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.
- В России запустили первую в мире платформу по постковидной реабилитации. По задумке, она поможет людям вернуться в жизнь, которую они знали до пандемии. Первым этапом проекта стал курс видеолекций и практикумов для перенесших COVID-19 и похожие инфекционные заболевания.
- Вслед за Татарстаном власти Марий Эл также отменили режим повышенной готовности. Указ подписал глава региона Юрий Зайцев. Его предшественник ввел этот режим 17 марта 2020 года.
- Потребление антибиотиков в России вернулось к допандемийному уровню. Как сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, всплеск по их потреблению наблюдался в 2020—2021 годы.
- Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что туристическая отрасль в стране восстанавливается после нескольких лет, когда в ней наблюдался спад из-за пандемии. Сейчас по данному направлению формируются новые задачи.
- Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими странами. Его возобновили с 6 странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией.
- Почти половина россиян — 46% — считают, что распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). В том, что вирус изобрели в лаборатории, уверен 51% респондентов. 11% считают, что все же коронавирус имеет природное происхождение. Среди сторонников идеи об искусственном создании инфекции 29% опрошенных сказали, что он был изобретен в США, 14% — что в Китае.
ВОЗ объявила о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19
- В Россию могут вернуться первые автотуристы из Китая после пандемии. В этом году были поданы две коллективные заявки примерно на 10—15 семей каждая.
- Всемирная организация здравоохранения объявила о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В него входит инвестирование и повышенное внимание государств к «совместному эпиднадзору», «поддержанию и наращиванию лабораторного потенциала» для сбора и анализа данных о COVID-19 и других возможных эпидемиях.
- Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что вероятность заразиться коронавирусом снова по-прежнему сохраняется. Но на данный момент пандемия ушла из повестки. Она призвала всех не терять осторожность в отношении коронавирусной инфекции.
- Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений. Уже сейчас россияне бронируют комбинированные поездки — совмещают пляжный отдых и экскурсионную программу.
- В Великобритании начались публичные слушания по вопросу эффективности противодействия COVID-19. Во время них участники слушаний определят эффективность действий правительства по противодействию пандемии COVID-19.
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