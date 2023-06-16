Почти половина россиян считает, что распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно

Почти половина россиян — 46% — считают, что распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В том, что вирус изобрели в лаборатории, уверен 51% респондентов. 11% считают, что все же коронавирус имеет природное происхождение. Среди сторонников идеи об искусственном создании инфекции 29% опрошенных сказали, что он был изобретен в США, 14% — что в Китае.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, 51% россиян убежден, что сейчас коронавирус не представляет серьезной угрозы для людей. При этом 35% участников опроса считают, что в будущем вероятность возникновения новых вспышек небольшая. Тем не менее 29% респондентов уверены, что пандемия в России еще не завершена.



Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Решение приняли с учетом предложения экспертов.

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Елизавета Пуншева