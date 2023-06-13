Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился более чем на 28%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился на 28%, сообщили в оперштабе.



Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,1%.

Рост заболеваемости наблюдается в девяти российских субъектах, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.

За неделю с 5 по 11 июня 2023 года в России выявили 6 785 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 025 человек, скончались 113 россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом снизилась в России на 20,2%. Вместе с тем увеличение заболеваемости отмечали в 10 российских регионах.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко