За неделю в Татарстане провели почти 43 тысячи тестов на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 23 неделю — с 5 по 11 июня — провели 42 699 лабораторных исследования на коронавирус. Всего в республике выполнили 9 260 803 теста на COVID-19, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Охват тестированием за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч человек в Татарстане составил 152,5. Нормируемый уровень предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тыс. населения.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане с 5 по 11 июня COVID-19 подтвердился у 101 человека. Всего в республике зарегистрировано 206 138 случаев коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала пандемии от COVID-19 вылечились 203 769 татарстанцев. Умерли от вируса 2 010 жителей республики.

Напомним, за 22-ю неделю 2023 года в Татарстане выполнили 44 033 теста на коронавирус. Охват тестированием на 100 тысяч населения составлял 157,3.



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Татьяна Демина