В России за неделю выявили 6 785 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 5 по 11 июня 2023 года в России выявили 6 785 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 025 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 949 243 человека. За неделю в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 10 034 россиян. Всего от вируса вылечились 22 389 297 человек.

За неделю коронавирус унес жизни 113 россиян. Всего от инфекции скончались 399 339 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко