За неделю в Татарстане подтвердился 101 случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 5 по 11 июня коронавирус подтвердился у 101 человека. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 206 138 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За неделю в больницы республики попали 30 человек. Вылечились за это время 62 татарстанцев, с начала пандемии — 203 769 пациентов.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние семь дней летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко