Салюты, концерты и меры безопасности: как в Татарстане готовятся отмечать 78-ю годовщину Великой Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов призвал отпраздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне, содержательно и интересно, уделив большое внимание ветеранам. Ввиду «нынешней ситуации», из-за которой уже отменили традиционное очное шествие «Бессмертного полка», он также поручил обеспечить соблюдение мер безопасности граждан, а также всех антитеррористических мер. «Реальное время» выяснило, как в республике готовятся к празднованию 9 Мая и какие средства в это вкладываются.



Казань готовится к параду, салюту и открытию стелы

Казань, как уже писало «Реальное время», выделит на организацию и проведение Дня Победы в этом году почти 42 миллиона рублей. С исполнителем задания городское Управление культуры уже определилось — это местное ООО «Пропраздник», занимавшееся аналогичными задачами, например, на День республики и города.

В сумму контракта включена услуга по организации и проведению традиционного Парада на площади Тысячелетия. Отрепетировать его перед 9 мая предстоит трижды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По традиции напротив Казанского кремля рядом с Центральным стадионом установят сцену, оформят ее спецэффектами, на ней представят концертную программу. Продлится она как минимум два часа. Выступят на сцене за это время детские, подростковые и взрослые хореографические коллективы, в том числе приехавшие из других городов республики, государственный камерный хор и эстрадные певцы. Выступления жители и гости Казани смогут увидеть и вечером — программа продлится около 5 часов.

Готовится столица Татарстана в преддверии Дня Победы и к открытию стелы «Казань — город трудовой доблести», установку которой завершают на площади у Северного вокзала. На праздничную церемонию, запланированную на 8 мая, из городского бюджета предусмотрели 6,1 млн рублей. Организовать планируют концерт с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов.

Фото: kzn.ru

На сами работы по установке стелы направили еще почти 130 миллионов рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди их работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.

Завершится праздничная программа в Казани 9 Мая салютом над акваторией Казанки возле Кремлевской дамбы. Залпы на ночном небе можно будет наблюдать как минимум 4 минуты.



Полевая кухня и песни военных лет в Иннополисе

Расположенный рядом с Казанью самый молодой и технологичный город Татарстана также готовится отмечать 78-ю годовщину Великой Победы. Потратить на торжества Иннополис планирует из местного бюджета меньше миллиона рублей.

На почти 458 тысяч рублей город намерен организовать мероприятие, которое продлится с 14.30 до 18 часов вечера 9 мая. Выступят музыканты с песнями военных лет. Заказчик требует, чтобы оркестр как минимум из 20 человек исполнил «музыку, знакомую каждому», «которая вдохновляла и утешала, поднимала настроение и помогала пережить все тяготы и лишения военного времени». В списке указаны песни «Три танкиста», «Синий платочек», «Смуглянка», «Марш Красной армии» и другие.

Планировалась и акция «Бессмертный полк», которую, напомним, в очном формате решили отменить по всей стране. В Иннополисе ради мероприятия 9 мая хотели на два часа перекрыть некоторые дороги и пройти от площади Университета Иннополис до Центрального сквера города «Амфитеатр». Сопровождать шествие должен был передвижной оркестр из пяти музыкантов — двух флейт, кларнета, фагота и ударника.

Источник: техзадание

Гости смогут попробовать «полевую кухню» — гречку с говядиной, горячий чай с сахаром и лимоном, два кусака ржаного и/или пшеничного хлеба. Раздавать угощение — 300 порций — будут в одноразовой посуде.

Школьники и лицеисты в День Победы возложат цветы — красные гвоздики — в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. Акция получила название «Память». Ее цель, как указали власти Иннополиса, — воспитание патриотических чувств и побуждение детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников.

Участникам торжественных мероприятий раздадут атласные Георгиевские ленточки. В общей сложности закупить планируется 300 штук. Салюта, как, например, в Казани, в Иннополисе 9 мая не планируется.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С исполнителем Иннополис, хоть праздник уже и близок, на сегодняшний день пока не определился. Итоги тендера подведут на следующей неделе.

Выступление молодежной музыкальной группы и салют в Бугульме

Бугульминский район Татарстана готовился выделить на организацию и проведение 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне 6,75 миллиона рублей. Контракт в итоге заключили на 4,86 миллиона рублей с ООО «Клевер Трейд», помимо которого заявлялись еще три конкурсанта.

Торжества запланированы в Бугульме, которую перед 9 мая украсят. Непосредственно в День Победы запланирована двухчасовая вечерняя программа как минимум с 40-минутным выступлением молодежной музыкальной группы, имеющей трехлетний опыт участия в крупномасштабных мероприятиях республиканского масштаба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Бугульме на 9 мая организуют прямую трансляцию парада Победы на видеоэкраны. Мероприятие обеспечат видеосъемкой с двух камер с использованием штативов.

Завершится День Победы в Бугульме салютом. Ее жители и гости смогут наблюдать как минимум 900 залпов.



Озеленение к памятной дате в Нижнекамске и Елабуге

Другие города и районы Татарстана в преддверии памятной даты занимаются приведением своей территории в порядок, облагораживают ее. Так, например, Елабуга решила провести масштабное озеленение. На эти цели городские власти готовились выделить из местного бюджета более 2,2 миллиона рублей. С исполнителем пока не определились

Закупят для Елабуги десятки тысяч цветов, саженцев деревьев и кустарников у тепличного комбината. В списке, например, различного цвета петунии — белые, синие, красные и так далее, а также сирень, гортензии и тому подобное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не отстает от Елабуги и Нижнекамск. На подготовку к празднованию Дня Победы потратят там потратят 4,87 миллиона рублей. Из этой суммы 3,15 миллиона направят на оформление цветников. Рассада цветочных насаждений — однолетников и многолетников — должна была здоровой, свежей, чистой. Подрядчик обязуется ухаживать за цветниками и приводить их в надлежащее состояние.



Остальные 1,72 миллиона Нижнекамск потратит на поставку фан-барьеров. Их планируется закупить 400, цвет — «белый глянец». Выполнены они должны быть из стали. Высота — не менее полутора метров, ширина — как минимум 2,5 метра.



Дежурство должностных лиц в Татарстане должны обеспечить везде

Важный вопрос в проведении главного праздника России — это соблюдение общественного порядка и безопасности, а также мер антитеррористической безопасности. Именно об этом и говорил Рустам Минниханов, призывая организовать дежурства ответственных лиц — они, по его указанию, должны быть «везде».

В Казани в парке Победы и на площади Тысячелетия 9 мая будут работать контролеры-распорядители. На них возложат контроль за перемещением зрителей и участников до начала и после окончания мероприятий, их информирование о необходимости соблюдения правил поведения. Они будут докладывать о фактах нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни или здоровью зрителей, их имуществу, а также о несчастных случаях, которые произошли в ходе проведения мероприятия.

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также в казанском парке Победы и на площади Тысячелетия в День Победы организуют зоны досмотра с арочными металлодетекторами. Для работы этих пунктов планируют арендовать 30 столов.

В то же время власти Иннополиса не включали в техзадание по подготовке и организации праздничного мероприятия какие-либо требования по обеспечению общественной безопасности, кроме как перекрытие дорог во время шествия «Бессмертного полка», которое, как уже отмечалось, отменено. От исполнителя лишь требуют обеспечивать противопожарную безопасность при эксплуатации техники, отвечать за соблюдение мер безопасности при передаче гвоздик детям и атласных георгиевских лент с булавкой гостям. Кроме того, проект контракта предусматривает возложение на исполнителя обязанности «соблюдать действующие у заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим».

В Бугульме в техническом задании также отсутствуют какие-либо указания по обеспечению общественного порядке и безопасности. Если лишь положение, по которому требуется круглосуточная охрана для обеспечения сохранности оборудования на праздничной площадке. К этой работе должны привлечь двух охранников на легковом автомобиле на четыре ночи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мерам безопасности в Татарстане и в России в целом на сегодняшний день уделяется большое внимание. В республике, напомним, еще с ноября 2022 года в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры действует запрет на использование беспилотников. Это важно помнить тем, что любит снимать происходящее с высоты. Запускать беспилотники в воздух в Татарстане могут лишь в установленном законодательством порядке органы госвласти и подведомственные им организации, органы местного самоуправления, иные организации и физлица по договору с ними в рамках возложенных на них функций.

Гражданам, решившим участвовать в массовых мероприятиях, стоит помнить, что они всегда сопряжены с повышенной опасностью. Поэтому вести себя следует максимально правильно и безопасно, помня, что все принятые властями меры, в том числе контрольно-пропускная система, на которой зачастую приходится задержаться, приняты в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. В случае поступления каких-либо указаний от сотрудников полиции, Росгвардии или иных ответственных лиц, следует действовать согласно им, сохраняя при этом спокойствие.

Нельзя приносить на общественные мероприятия запрещенные к обороту предметы и вещества, оружие, колющие, режущие и другие предметы, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений, а также пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки вещества. Нельзя забираться на ограждения и парапеты, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию, демонстрирующую условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды. Кроме того, стоит помнить о недопустимости действий, оскорбляющих других граждан, нарушающих общественный порядок и угрожающих общественной безопасности, в том числе распития спиртных напитков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина