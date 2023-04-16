В Елабуге проведут масштабное озеленение к празднованию Дня Победы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в Елабуге проведут масштабное озеленение улиц к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели городские власти готовы выделить из муниципального бюджета более 2,2 миллиона рублей. Планируется, что на эту сумму закупят десятки тысяч цветов, саженцев деревьев и кустарников у тепличного комбината, найденного исполнителем. Детали — в нашем материале.

На момент посадки 95% растений уже будут цвести

Исполнителю предстоит поставить весь товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Каждая единица растений должна быть снабжена одной долговечной этикеткой, содержащей точное латинское название, русское название сорта, количество пересадок и объем контейнера.

Транспортировка цветов и кустарников будет осуществляться лишь при температуре не выше +20 °С в автомобилях-рефрижераторах. Также обязательным условием является и то, что все они должны быть свободны от сорняков, мхов и лишайников. Кроме того, все бутоны, листья и кроны подрядчику необходимо защитить от паразитов и грибков.

Что же касается посадочного материала, то он должен быть выращен из сертифицированных семян, закален и районирован. В документе подчеркивается, что цветочная рассада будет поставляться исключительно в стадии цветения или бутонизации — не мене 1—3 цветков или 2—3 бутонов на каждом побеге. На момент посадки в цветении будут уже 95% растений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Елабугу засадят петуниями, можжевельником и даже сиренью

Всего в список поставляемых растений вошли 27 наименований. Среди них:

Петуния белая — 9,5 тысячи штук — 286 тысяч рублей;

Петуния красная — 10,3 тысячи штуки — 310 тысяч рублей;

Петуния синяя — 1,7 тысячи штук — 53,8 тысячи рублей;

Петуния розовая — 1,5 тысячи штук — 46 тысяч рублей;

Петуния ампельная белая — 4,7 тысячи штук — 190 тысяч рублей;

Петуния ампельная красная — 3,3 тысячи штук — 133 тысячи рублей;

Петуния ампельная фуксия — 2,7 тысячи штук — 108 тысяч рублей;

Петуния ампельная синяя — 1,5 тысячи штук — 62 тысячи рублей;

Петуния ампельная фиолетовая — 979 штук — 39 тысяч рублей;

Бегония вечноцветущая бордовая — 3,1 тысячи штук — 95,7 тысячи рублей.

Фото: представлено в проектной документации

Колеус красный — 1,9 тысячи штук — 54 тысячи рублей;

Кохия — 1,4 тысячи штук — 40 тысяч рублей;

Фото: представлено в проектной документации

Цинерария — 3,2 тысячи штук — 92 тысячи рублей;

Пеларгония зональная красная — 1,2 тысячи штук — 255,8 тысячи рублей;

Тагетес патула желтый — 2,1 тысячи штук — 60,5 тысячи рублей;

Тагетес эректа оранжевый — 4,1 тысячи штук — 169 тысяч рублей;

Фото: представлено в проектной документации

Можжевельник — 60 штук — 53 тысячи рублей;

Лапчатка — 46 штук — 29 тысяч рублей;

Туя — 8 штук — 8 тысяч рублей;

Сирень — 2 штуки — 8,8 тысячи рублей;

Дерен — 1 штука — 4,5 тысячи рублей;

Фото: представлено в проектной документации

Гортензия розовая — 1 штука — 4,5 тысячи рублей;

Гортензия белая — 10 штук — 35 тысяч рублей;

Хоста — 3 штуки — 4,9 тысячи рублей;

Спирея — 2 штуки — 10 тысяч рублей;

Лаванда — 2 штуки — 2 тысячи рублей;

Бересклет — 1 штука — 1 тысяча рублей.

Фото: представлено в проектной документации

Для все этих растений исполнитель совместно с тепличным комбинатом будет оказывать агрономическое сопровождение при высаживании.

В Казани же в преддверии праздника проведут масштабную рекламную кампанию

Напомним, до самого праздника остается чуть больше месяца. В этом году страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К торжественным мероприятиям уже начали готовиться в Казани. В этом году на их организацию из городского бюджета направят почти 42 миллиона рублей.

В преддверии городские власти планируют провести масштабную рекламную кампанию. На пяти популярных радиостанциях как минимум 3 440 раз прокрутят семь аудиороликов на русском и татарском языках продолжительностью от 20 секунд. На четырех медиафасадах города не менее 12 раз в час будут транслировать специальные видеоролики. В общей сложности их покажут как минимум 4 032 раза. Перед праздником также разошлют 350 поздравительных открыток за подписью мэра Казани и 6,5 тысячи приглашений на праздник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Места проведения торжественных мероприятий традиционны — Казанский кремль, площадь Свободы, площадь Тысячелетия, где пройдет парад Победы, а также парк Победы, Арское и Архангельское кладбища, где организуют мемориальные мероприятия. Для последних закупят венки, 42 букета роз в прозрачной упаковке, четыре корзины цветов и 2,7 тысячи красных гвоздик.

Стоит отметить, что план подготовки и проведения празднования в Казани утвердили еще в начале весны. В него включили свыше 30 мероприятий. Ожидается, что благоустройство и оформление улиц, площадей, фасадов зданий, сооружений, дворовых территорий и мест проведения праздничных мероприятий начнется уже 1 мая. Так, Кремлевскую дамбу украсят 90 больших одинарных толедо, парк Победы — 36 треугольных толедо, площадь Тысячелетия и улицу Сибгата Хакима — по 35 двойных толедо.

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Максим Кокунин