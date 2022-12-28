Cтелу «Город трудовой доблести» в Казани установят до июля 2023 года

Фото: realnoevremya.ru / Марат Мугинов

Установкой займется строитель Вознесенского тракта

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Казани обойдется бюджету в 129,8 миллиона рублей с учетом НДС, выяснило «Реальное время». Контракт с подрядчиком заключили на днях — им стало ООО «Волга-Автодор». Компания прежде всего известна как строитель важных дорожных объектов в столице Татарстана — Вознесенского тракта и дороги-дублера Горьковского шоссе.



Интересно, что подрядчика для установки стелы искали под видом работ «по ремонту автодорог общего пользования в г. Казани Республики Татарстан». Заказчиком значилось ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Сейчас же контракт с ООО «Волга-Автодор» подписал Комитет внешнего благоустройства.

Сама стела, эскиз которой пока не обнародован, будет с изображением герба Казани и текстом указа президента России Владимира Путина о присвоении этого звания. Местом ее расположения определен сквер перед железнодорожным вокзалом Казань-2.

Фото: ru.wikipedia.org

Согласно контракту, подготовительные работы должны быть завершены до февраля 2023 года, установка — до июля. Большая часть средств — 75,7 миллиона рублей — уйдет на монтаж самой стелы, а также пилонов и малых архитектурных форм. 16,1 миллиона потратят на обустройство дорог, 14,2 миллиона — на работы в зимнее время, 9,1 миллиона — на демонтаж.

Неожиданный переезд

Звание «Город трудовой доблести» учредили в марте 2020 года — оно символизирует самоотверженность работников различных предприятий и колхозов: несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны. Уже к июню прошение о присвоении звания Казани подписали 2,4 миллиона человек. Заявку поддержали не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители Татарстана, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья. В итоге президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 июля. Тогда же заговорили об установке в Казани стелы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— После соблюдения всех формальных процедур в Казани поставят стелу с указом президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». К ней будут приходить люди, она станет символом Победы, эстафетой памяти о подвиге всего трудового народа, который наравне с солдатами на передовой выстоял в этой войне, — сообщила тогдашний депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.

Место установки стелы предложили выбрать казанцам. Среди вариантов были: площадь Свободы, Булачный мост, Привокзальная площадь или сквер на ней, центральная площадь Речного порта, перекресток улиц Фрунзе и Болотникова. В итоге остановились на трех точках, основных въездах в столицу Татарстана: южные ворота Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте; западные ворота со стороны поселка Залесный, на трассе М-7; восточные ворота на Мамадышском тракте. В результате в сентябре победил вариант с «южными воротами».

Однако в этом году стела внезапно и без объяснений со стороны властей поменяла расположение — теперь ее установят у железнодорожного вокзала Казань-2 (Северный вокзал).

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Дарья Пинегина