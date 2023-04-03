Салют, звезды татарской эстрады и прием ветеранов в Кремле: как Казань отпразднует День Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До самого главного праздника в России остается чуть больше месяца. В этом году страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К торжественным мероприятиям уже начали готовиться в Казани. Как выяснило «Реальное время», в этом году на их организацию из городского бюджета направят почти 42 миллиона рублей. Как и где пройдут торжества 9 мая — в материале «Реального времени».

«Фанфары победы», шоу-балет и четырехминутный салют

В преддверии праздника власти Казани планируют провести масштабную рекламную кампанию. На пяти популярных радиостанциях как минимум 3 440 раз прокрутят семь аудиороликов на русском и татарском языках продолжительностью от 20 секунд. На четырех медиафасадах города не менее 12 раз в час будут транслировать специальные видеоролики. В общей сложности их покажут как минимум 4 032 раза. Перед праздником также разошлют 350 поздравительных открыток за подписью мэра Казани и 6,5 тысячи приглашений на праздник.

Места проведения самых торжественных мероприятий традиционны — казанский Кремль, площадь Свободы, площадь Тысячелетия, где пройдет парад Победы, а также парк Победы, Арское и Архангельское кладбища, где организуют мемориальные мероприятия. Для последних закупят венки, 42 букета роз в прозрачной упаковке, четыре корзины цветов и 2,7 тысячи красных гвоздик.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главная праздничная площадка Казани — площадь Тысячелетия, где пройдет парад Победы. Отрепетируют его трижды, в том числе один раз проведут генеральную репетицию. Традиционно напротив Кремля рядом с Центральным стадионом построят сцену, оформят ее спецэффектами и днем 9 мая на ней представят двухчасовую концертную программу. Выступят детские, подростковые и взрослые хореографические коллективы, в том числе приехавшие из других городов Татарстана, государственный камерный хор, эстрадные певцы.

Концертная программа на площади Тысячелетия запланирована и на вечер. Продлится она уже как минимум 5 часов. Выступят три детских коллектива, 15 солистов-вокалистов, ансамбль татарского народного танца, три музыкальных группы, вокально-инструментальный ансамбль. В программе запланировано выступление приглашенных звезд татарской эстрады — мужской и женский вокал, а также двух известных в Татарстане коллективов исполнителей. На сцене также представят шоу-балет.

Запланирована и трансляция федерального телевизионного канала на все время проведения мероприятия в режиме реального времени. Для этих целей на площади Тысячелетия установят светодиодные экраны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Торжественные мероприятия пройдут и в казанском Кремле. Там помимо двухчасовой концертной программы организуют прием для ветеранов Великой Отечественной войны. В меню праздничного стола входит овощная мозаика, в том числе помидоры черри, фаршированные перепелиными яйцами, ассорти из соленостей, мясная закуска — куриный рулет/говяжий язык/калжа из баранины, рыбное ассорти, сырная тарелка, фруктовое ассорти, кыстыбый, сибас с цукини, губадия, чай и сок. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны вручат букеты цветов из роз, хризантем и герберов.

Что касается концертной программы, то уже у входной группы гостей будет встречать инструментальный ансамбль. На сцене прозвучат татарские и русские народные песни в исполнении как отдельных певцов, так и вокальных дуэтов. На протяжении как минимум 15 минут можно будет послушать камерный оркестр.



В парке Победы 9 мая пройдет церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам, организацией которой займется целая группа — главный режиссер и его помощник, а также звукорежиссер. Во время мероприятия выступит певец, чтец стихов и хореографический коллектив. Для записи аранжировки стихотворений и песен перед церемонией арендуют студию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Парк Победы также примет трехчасовой фестиваль «Фанфары победы». Для его организации привлекут звукооператора, дирижера, ведущего и главного режиссера. Участникам, их будет 100 человек, раздадут бейсболки.

Также в парке Победы организуют 4-часовую концертную программу. Полчаса с двумя номерами будут выступать артисты оригинального жанра, два часа — шесть хореографических коллективов. Еще по полчаса на сцене проведут два вокальных коллектива и два вокалиста. К подготовке программы привлекут режиссерско-постановочную группу — 11 человек, включая главного режиссера и сценариста.



Завершится праздничная программа 9 Мая салютом над акваторией Казанки возле Кремлевской дамбы. Залпы с эффектами «Волна», «Хризантема», «Пион», «Кометы», «Пальмы», «Дождь» и «Короны» можно будет наблюдать на ночном небе как минимум 4 минуты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С организатором торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, казанское Управление культуры планирует определиться до середины апреля. На выполнение технического задания в итоге у него будет чуть меньше месяца.



В плане мероприятий в честь Дня Победы свыше 30 мероприятий

План подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани утвердили в начале весны. В него включили свыше 30 мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ожидается, что благоустройство и оформление улиц, площадей, фасадов зданий, сооружений, дворовых территорий и мест проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы начнется в Казани 1 мая. Кремлевскую дамбу украсят 90 больших одинарных толедо, парк Победы — 36 треугольных толедо, площадь Тысячелетия и улицу Сибгата Хакима — по 35 двойных толедо.

В связи с празднованием Дня Победы и репетициями уже традиционно ограничат движение транспорта по улицам. По каким именно и на какой конкретно период — пока неизвестно. Для координации движения на период подготовки и проведения мероприятия на площади Тысячелетия планируется закупить 100 временных дорожных знаков. Кроме того, на это время под казанским Кремлем демонтируют два остановки «Центральный стадион» и два рекламных пиллара.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После мероприятия на центральной площади празднования и на подземном паркинге площади Тысячелетия проведут уборку территории. В задание входит удаление отслоений шпаклевки, краски со стен и колонн, подметание твердых покрытий, сбор мусора, с последующим его выносом, обработка стен, колонн дезинфицирующим составом, а также влажная мойка твердых покрытий.

За день до праздника, 8 мая, на площади у железнодорожного вокзала «Казань-2» откроют стелу «Казань — город трудовой доблести». Сейчас территория, на которой она появится, огорожена. Установка объекта обошлась, напомним, в 129,8 миллиона рублей.



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Татьяна Демина