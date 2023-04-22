Рустам Минниханов поручил провести День Победы в Татарстане на самом высоком уровне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что отпраздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо на самом высоком уровне, содержательно и интересно. Большое внимание он поручил уделить ветеранам.



— С учетом нынешней ситуации необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности граждан, а также всех антитеррористических мер, — цитирует Рустама Минниханова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана попросил глав районов республики на День Победы и другие майские выходные организовать дежурства ответственных лиц. Он указал, что они должны быть «везде».

Напомним, 9 мая 2023 года Россия отпразднует 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день торжественные мероприятия традиционно состоятся в Казани. На их организацию и проведение из городского бюджета направят почти 42 миллиона рублей.



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Татьяна Демина