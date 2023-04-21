Бугульминский район Татарстана выделит 6,5 миллиона рублей на празднование Дня Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Бугульминский район Татарстана выделит на организацию и проведение 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне 6,75 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019-м на праздничные мероприятия направили почти 2 миллиона.

Центральные улицы Бугульмы ко Дню Победы украсят. Непосредственно на 9 мая запланирована двухчасовая вечерняя программа как минимум с 40-минутным выступлением молодежной музыкальной группы. У нее должен быть не менее чем трехлетний опыт участия в крупномасштабных мероприятиях республиканского масштаба.

Также в Бугульме на 9 мая организуют прямую трансляцию парада Победы на видеоэкраны. Мероприятие обеспечат видеосъемкой с двух камер с использованием штативов и круглосуточной охраны, которой займутся два сотрудника на легковом автомобиле.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Запланирован и праздничный салют, продолжительность которого не указана. Ожидается, что увидеть можно будет как минимум 900 залпов.

Заказчик — исполком Бугульминского района Татарстана. Профинансируют праздничные мероприятия из местного бюджета.

Напомним, на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в столице Татарстана потратят 41,8 миллиона рублей. Контракт на эту сумму заключили с казанским ООО «Пропраздник».

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Татьяна Демина